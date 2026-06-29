La Luce choque peut-être les puristes européens, mais elle paraît beaucoup moins incongrue vue de Chine. Présentée comme la première Ferrari 100% électrique, cette grande cinq places à quatre portes a déclenché une avalanche de commentaires en Occident, où son style a été comparé à tout sauf à une Ferrari. Sur le premier marché automobile mondial, la lecture semble pourtant différente.

Lancée en Chine à 3,988 millions de yuans, soit environ 586 600 dollars, la Luce arrive dans un pays où la voiture électrique haut de gamme n'a plus besoin de s'excuser d'exister. CarNewsChina affirme ainsi que les 88 premières allocations chinoises auraient été réservées très rapidement. Prudence toutefois : le média a ensuite précisé que Ferrari Pékin accepterait encore de nouvelles commandes. La Luce ne serait donc pas forcément « victime de son succès » au sens strict, mais elle susciterait manifestement un intérêt tout autre que chez nous.

Un lancement qui secoue déjà Maranello

Le timing n'aide pas à calmer les commentaires. Ferrari vient aussi d'annoncer le remplacement d'Enrico Galliera, son directeur marketing et commercial depuis plus de seize ans, par Massimiliano Di Silvestre, ancien patron de BMW Italie, à partir du 1er juillet.