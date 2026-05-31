Squeak

Design (intérieur + extérieur) trop audacieux, futuriste, qui s’écarte de leur identité aussi je pense. Quand une voiture d’un constructeur mythique devient visuellement aussi banale où est le prestige de la marque? Je ne pense pas que ce soit l’électrique qui soit majoritairement la cause de ces moqueries (n’en déplaise à certains, il est possible de concevoir des véhicules électriques et performants) mais quand on a les moyens de s’acheter une Ferrari, je pense que l’on s’attend à quelque chose de mieux qu’un design épuré et minimaliste, sans l’âme et l’émotion qui jusqu’à présent faisaient de chaque Ferrari une œuvre d’art.