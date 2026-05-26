Sous la verrière, quatre moteurs synchrones à aimants permanents développent 1 113 chevaux (830 kW). La batterie de 122 kWh fournie par le coréen SK On offre environ 530 km d'autonomie WLTP. La charge rapide accepte jusqu'à 350 kW en courant continu. Ferrari a développé une plateforme 880 volts dédiée, avec une répartition de masse 47/53 entre les essieux.

La Luce compte cinq places, quatre portes antagonistes et un coffre de 597 litres. C'est nettement plus que le Purosangue (quatre places, portes classiques) et ça place la voiture dans un segment inédit pour Maranello. Pour compenser l'absence de rugissement thermique, Ferrari a conçu un système acoustique qui capte les vibrations de l'essieu arrière via un capteur dédié et les amplifie, un peu comme une guitare électrique branchée sur un ampli.