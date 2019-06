Le designer d'Apple Jony Ive quitte la société pour fonder son propre studio

Le designer a créé avec Steve Jobs les produits qui ont relancé la marque dans les années 2000



Jony Ive va continuer à travailler avec Apple de manière occasionnelle



Une page importante se tourne pourquittera à la fin de cette année ses fonctions de responsable de design produit, peut-on apprendre dans un communiqué de presse.Le designer anglais va fonder son propre studio baptiséet s'associer à un autre artiste bien connu, Marc Newson, avec qui il avait déjà collaboré sur la conception de l' Apple Watch en 2015.Jony Ive a passé plus de 30 ans chez le constructeur californien. Repéré parlors de son retour dans l'entreprise en 1997, les deux hommes avaient collaboré surun an plus tard.Le designer a imposé dès lors sa griffe, son obsession duet de l'épuré dans toute la gamme de produits Apple. Il réalisera tous les designs des appareils produits par la marque, de l'iPod en 2001 à l' iPhone en 2007 ou encore le MacBook Air en 2008 et l'interface d' iOS telle que nous la connaissons aujourd'hui.Depuis quelques années, Jonathan Ive était de moins en moins impliqué dans la gestion du studio de design qu'il avait monté au fil des années. Il avait jeté son dévolu sur les, de la refonte des Apple Store (comme celui des Champs-Élysées) à l', le spectaculaire quartier général d'Apple dont il avait assuré une partie de la conception.Apple indique dans son communiqué quepar Jony Ive. À la place, Evans Hankey, responsable du design industriel, et Alan Dye, en charge des interfaces logicielles, vont se partager ses attributions sous la direction de Jeff Williams, actuel directeur des opérations et numéro 2 d'Apple.L'histoire n'est pas tout à fait terminée entre le constructeur et son ancien designer. Apple indique continuer à travailler avec Jonathan Ive sur des «», sans toutefois dévoiler la nature de ces derniers.», ajoute Jony Ive.