Apple lance les bêta publiques d’iOS13, iPadOS, tvOS et macOS Catalina

Crédits : Apple

D'innombrables nouveautés sur tous les appareils Apple

L'iPad peut désormais servir de second écran sous macOS. Crédits : Apple

Comment repasser à la version stable de son OS ?

Via : Apple

Pour les installer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre à cette adresse et de renseigner votre compte iCloud pour accéder au programme de bêta. La marche à suivre est ensuite détaillée pour chaque OS.. Il est hautement conseillé de sauvegarder les données de vos appareils avant de procéder à la mise à niveau vers une version bêta.2019 sera probablement à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire d'. Avec iOS 13, macOS 10.15 et les nouveauxdédiés à l'Apple TV et l'Apple Watch, la firme revoit pratiquement tout son écosystème en profondeur.Témoin de ces changements majeurs :, sobrement baptisé iPadOS. À présent plus proche d'un ordinateur portable que d'un smartphone, la tablette d'Apple devrait s'en retrouver encore plus performante pour les tâches de productivité.n'est pas en reste, avec l'arrivée tardive mais salvatrice d'un. De nombreuses applications natives se paient aussi une refonte et il devient possibleSur macOS, on retient notamment l'arrivée des applications dédiées à Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV. Selon le bon vouloir des développeurs, certaines applications iPad seront aussi utilisables sur Mac. Enfin,, tout en permettant l'usage de l'Apple Pencil pour faciliter la retouche photo, par exemple.Vous avez installé la version bêta des futurs OS d'Apple, mais souhaitez repasser à la précédente version stable de celui-ci ?On l'a dit plus haut : pensez à systématiser la sauvegarde de votre système avant l'installation d'une version bêta. Normalement, votre appareil Apple devrait vous inciter à le faire avant l'installation du programme.Ce faisant, il ne vous restera plus qu'à suivre les consignes décrites ici afin de retrouver votre appareil sous iOS 12 ou macOS 10.14.