L'intégralité des iPhone vendus aux US peuvent être construits hors de Chine

C'est du moins ce qu'indiquait cette semaine un cadre de Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn). Le fabricant taïwanais, principal partenaire d'pour l'assemblage des iPhone et iPad, travaille pour l'heure essentiellement en. La chose pourrait toutefois être amenée à évoluer si le géant californien en fait la demande. Pour accompagner Apple dans l'éventualité d'une délocalisation massive hors de Chine , le groupe investit en Inde et prévoit toujours d'ouvrir une usine directement sur le sol américain.L'intéressé, Young Liu (patron de la division semi-conducteur de Foxconn et membre de son conseil d'administration), expliquait mardi à l'occasion d'un briefing être en mesure de répondre aux demandes d'Apple en matière de production. «», a-t-il avancé.», a-t-il poursuivi en ajoutant que des investissements étaient dès à présent consentis en Inde , spécialement pour Apple. Un message rassurant, du moins en partie, pour les actionnaires de la firme à la pomme. Preuve en est, le cours de l'action d'Apple grimpait hier de plus de 1 % à Wall Street, pour s'établir à 164,99 dollars.Pour le moment, Apple n'a pas demandé à Foxconn de permuter sa production d'iPhone hors de l'Empire du milieu, a malgré tout assuré Young Liu, mais le groupe se dit en mesure de répondre avec souplesse aux attentes de son client. En clair,pour satisfaire Apple, et ce même si produire des iPhone hors de Chine n'a rien d'une mince affaire... surtout lorsqu'on parle de production et non d'assemblage final.Sur la question, les analystes se montrent d'ailleurs réservés. Car si assembler des iPhone hors de Chine est un projet réalisable, assurer(y compris des composants) sans passer par les nombreux sous-traitants chinois d'Apple est un défit que la firme de Tim Cook aura bien du mal à relever.», explique ainsi Neil Mawston, analyste pour Strategy Analytics, qui rappelle en outre que les iPhone destinés au marché américain «».Pour l'heure, indique Bloomberg, les plans précis de Foxconn restent flous, notamment vis-à-vis du rôle que pourrait jouer l'Inde dans la production des iPhone à l'avenir. On sait que le groupe fait actuellement des tests de qualité pour l'assemblage de l'iPhone XR et que certains anciens modèles d'iPhone sont déjà produits sur place. Aux États-Unis, Foxconn prévoit toujoursen échange de quelque 4,5 milliards de dollars d'aides versées par le gouvernement américain. Ce site de production, qui devrait ouvrir ses portes en fin d'année 2020, pourrait employer jusqu'à 2 000 personnes.