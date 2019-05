S'il était banni de Chine, Apple pourrait perdre 30% de ses revenus

Un scénario catastrophe évoqué par un analyste de Goldman Sachs

Les utilisateurs chinois se détournent d'Apple

Source : Techspot

Unea lieu actuellement entre laet les, respectivement représentés paret. Il faut dire que le gouvernement Trump a décidé d'interdire au premier cité, constructeur chinois, l'utilisation de logiciels Google - et donc du système d'exploitationqui équipe ses smartphones. Mais que se passerait-il si à son tour, Apple se voyait banni de Chine ?Si rien ne laisse penser que l'Empire du Milieu puisse bannir Apple, en représailles des récentes décisions du gouvernement américain à propos de Huawei et Google, c'est un scénario qu'il reste bon d'évoquer. Si ce dernier venait à arriver, un analyste de la banque d'investissementtable sur une énorme perte pour la firme de Cupertino.Comme l'explique l'analyste de la banque d'investissement,. Ce sont 15 milliards de dollars qui s'évaporeraient au total sur une année. C'est notamment grâce à ses énormes marges qu'Apple engendre d'importants bénéfices en Chine malgré une part de marché faible - notamment à cause de la concurrence locale de qualité, représentée par, etc.L'analyste de Goldman Sachs explique également que les investisseurs se sont montrés inquiets quant à une future interdiction d'Apple en Chine.C'est le South China Morning Post qui nous révèle qu'en Chine, le rejet d'Apple se fait de plus en plus présent. Des citoyens vont jusqu'à décrire comme honteux le fait de sortir unde sa poche plutôt qu'un. Beaucoup invitent même à se tourner principalement vers le constructeur local et à se détourner de l'Américain. Les choses pourraient donc s'avérer plus difficiles que prévu pour Apple sur le territoire Chinois. Seul l'avenir nous dira si le gouvernement de l'Empire du Milieu décidera de bannir le constructeur américain en réponse à la décision du gouvernement Trump(et donc... Android).