Jony Ive, celui qui a mis des écrans multitouch dans toutes les poches, vient de sabrer l'usage qu'en font les constructeurs automobiles. Pour lui, les dalles géantes façon Tesla ? « Facile et paresseux ».
Le coup vient de l'intérieur. Jony Ive, ex-chef du design chez Apple et créateur de l'iPhone, a choisi une table ronde organisée par Ferrari pour descendre en flammes les écrans tactiles démesurés qui colonisent nos habitacles. Vous savez, ces dalles qui transforment votre voiture en Ipad géant ? Celui qui les a rendus populaires les juge désormais inadaptés à l'automobile. Audi l'avait déjà affirmé en septembre dernier, mais cette fois, c'est le créateur lui-même qui tire à boulets rouges.
Un retour aux sources pour la Ferrari Luce
Jony Ive et son associé Marc Newson, via leur studio LoveFrom, planchent actuellement sur la Ferrari Luce, un modèle qui sera dévoilé en mai 2026. Ferrari n'a révélé pour l'instant qu'une photo de l'habitacle : volant, compteurs, tableau de bord et console centrale. Lors de l'échange avec The Drive, Ive a été interrogé sur une déclaration passée où il affirmait que « son âme mourait un peu » en montant dans une voiture avec un écran géant au milieu.
Sa réponse a été cinglante : « Un grand écran tactile, d'un point de vue pratique et fonctionnel, ne marche pas. C'est incontestable ». Le problème ? Il faut le regarder, ce qu'on ne devrait justement pas faire en conduisant. Ive va plus loin en qualifiant cette approche de « facile et paresseuse », traitée comme un effet de mode où le multitouch est devenu synonyme de produit avancé.
La créature se retourne contre son créateur
Ce qui frappe, c'est l'autocritique. Ive reconnaît que le multitouch a été développé pour des usages spécifiques chez Apple, avec des raisons claires. Mais l'intérieur d'une voiture représente un environnement radicalement différent et bien plus exigeant. Marc Newson enfonce le clou : un écran géant reste « gratuit », avec des conséquences à assumer. Ive admet même être troublé par l'utilisation irresponsable de sa création dans de nombreuses applications. « Les outils puissants nécessitent des cadres pour les utiliser de manière responsable. Les choses vont si vite aujourd'hui que ces cadres n'ont jamais été développés », confie-t-il.
Cette prise de conscience explique d'ailleurs en partie son départ d'Apple et sa nouvelle orientation. Le timing de cette sortie médiatique n'est pas anodin : Euro NCAP durcit ses critères dès janvier 2026, pénalisant les constructeurs qui enfouissent les fonctions essentielles dans des menus tactiles. Les constructeurs qui ont tout misé sur le tape-à-l'écran vont devoir réviser leur copie.