Blackalf

A une époque, on disait que les humains deviendraient dans l’avenir des « presse-boutons ». Mais même presser un bouton (ou actionner le levier des clignotants…) est devenu trop contraignant pour pas mal de gens, ils veulent du tactile partout.

Les écrans des Mazda ne sont tactiles qu’à l’arrêt, en roulant on utilise des boutons et molettes physiques* dont la position et l’usage se mémorisent facilement. Mais j’ai déjà vu sur un forum des gens demander s’il n’y avait pas moyen de rendre l’écran tactile en roulant « parce que les boutons et molettes, ce n’était pas pratique ».