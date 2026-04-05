En 2017, Mazda jouait d’ailleurs sur la fibre nostalgique en dévoilant le concept Vision Coupe, un exercice de style alors directement inspiré de la Luce Rotary Coupe de 1969. Un clin d’œil assumé à son héritage, que le constructeur japonais semble aujourd’hui vouloir prolonger. Début mars, Mazda a en effet procédé au renouvellement de l’appellation « Luce » auprès de l’office des brevets nippon.

Un timing loin d’être anodin, et une initiative qui pourrait venir perturber les plans de Ferrari, alors que la marque italienne s’apprête à lever le voile sur son tout premier modèle 100 % électrique. En toile de fond, une question de taille : la possibilité, ou non, d’exploiter commercialement le nom « Luce », désormais potentiellement verrouillé sur certains marchés.