Le produit fera ses débuts début 2026, d’abord en aftermarket pour la Toyota Tacoma (2016–2023), avant d’être adapté aux Toyota 4Runner et Ford F-150. Le tarif annoncé se situe entre 800 et 900 dollars la paire, un positionnement premium, mais en phase avec la promesse de longévité et de réparabilité.



Reste une inconnue : comment cette technologie s’adaptera-t-elle aux normes d’homologation et aux exigences de sécurité routière ? Oracle se veut confiant, évoquant une "nouvelle plateforme technologique" appelée à s’étendre sur d’autres modèles.