Voilà une innovation qui pourrait bien changer la face de l’éclairage automobile. Spécialiste reconnu de l’éclairage automobile, Oracle Lighting franchit une nouvelle étape avec un concept inédit : le premier phare LED sans lentille.
Présentée lors du SEMA Show, cette nouveauté audacieuse a de quoi venir bousculer un siècle de tradition dans la conception des optiques de véhicules.
Adieu la lentille, source de tous les maux
Depuis plus de cent ans, toutes les voitures partagent un même principe en matière d'éclairage avec une simple source lumineuse protégée par une lentille transparente. Une pièce banale, mais souvent fragile et sujette à la condensation, aux microfissures ou au jaunissement avec le temps. Oracle Lighting a décidé d’y mettre fin.
Son nouveau système supprime purement et simplement la lentille extérieure, au profit d’un ensemble de modules Bi-LED scellés (IP68) et gérés par un système thermique actif. L'objectif pour Oracle Lightning est simple : plus de buée, plus de fissures, plus d’entretien. Chaque module, qu’il s’agisse des feux de jour, des codes ou des pleins phares, peut être remplacé individuellement, sans changer tout le bloc.
Une approche modulaire et personnalisable
Cette conception marque une vraie rupture avec une approche plus réparable, évolutive et personnalisable. Oracle met en avant un système de support modulaire qui simplifie les réparations et réduit les coûts logistiques. Le boîtier, désormais visible, devient lui-même un élément de design, pouvant être peint à la couleur du véhicule.
Pensée d’abord pour les passionnés de personnalisation et les véhicules d’exposition, cette innovation vise aussi à répondre à une demande croissante : celle d’une électronique automobile plus durable et plus facile à entretenir.
Un lancement limité mais prometteur
Le produit fera ses débuts début 2026, d’abord en aftermarket pour la Toyota Tacoma (2016–2023), avant d’être adapté aux Toyota 4Runner et Ford F-150. Le tarif annoncé se situe entre 800 et 900 dollars la paire, un positionnement premium, mais en phase avec la promesse de longévité et de réparabilité.
Reste une inconnue : comment cette technologie s’adaptera-t-elle aux normes d’homologation et aux exigences de sécurité routière ? Oracle se veut confiant, évoquant une "nouvelle plateforme technologique" appelée à s’étendre sur d’autres modèles.
Avec ses phares sans lentille, Oracle Lighting ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de l’éclairage automobile. Une idée à la fois simple et audacieuse, qui répond à de vraies contraintes du quotidien. Reste à savoir si cette innovation séduira les constructeurs.