Sur le papier, le Phantom affiche une fiche technique presque banale, avec des caractéristiques toutefois prometteuses et d'autres dont nous n'avons pas encore connaissance. Le premier exemplaire aura ainsi le droit à une dalle de 24 pouces au format 16:9 et à la définition 4K UHD, à une forte luminosité de pointe annoncé à 5 000 cd/m2 en HDR, une couverture de 100 % de l'espace sRGB et, au niveau des connectiques, à des entrées HDMI, DisplayPort et aussi USB-C