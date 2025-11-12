Vous pensiez avoir tout vu en matière d’écrans transparents, notamment avec l'OLED T de LG et d'autres ? Eh bien, une jeune société, baptisée Visual Instruments, remet une pièce dans la machine avec un écran pour le moins intriguant : le Phantom
Présenté comme le premier moniteur totalement transparent au monde, le Phantom n'a pas grand chose à voir avec un écran classique. D'ailleurs, la transparence ne repose cette fois-ci pas sur une dalle OLED, mais… sur du simple verre.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une illusion optique qui repense la notion d’écran
À première vue, le Phantom ressemble à une feuille de verre posée sur une base épurée. Ici, pas de rétroéclairage, pas de panneau OLED semi-transparent, rien qui évoque un écran classique. L’image que l’on voit "dans" le verre n’est en réalité qu’une projection réfléchie, issue d’un module logé dans la base.
Visual Instruments explique en effet que le Phantom utilise un système optique inspiré des affichages tête haute des avions ou des voitures. La lumière projetée vient se réfléchir sur le verre grâce à un traitement spécial qui lui est appliqué, permettant ainsi de produire une image visible uniquement pour l’utilisateur. Le résultat, selon les premiers retours, est saisissant, presque futuriste, les contenus semblent flotter dans l’air, sans le moindre fond opaque.
Contrairement aux écrans transparents OLED, comme le LG OLED T, dont la transparence plafonne autour de 40 %, ici le verre reste 100 % cristallin. On peut littéralement voir à travers, sans voile ni coloration. Et puisque la projection ne repose pas sur des pixels semi-transparents, la luminosité peut grimper très haut sans compromettre la clarté du fond.
L’idée derrière ce moniteur n’est pas seulement de créer un effet "waouh", mais aussi de réduire la fatigue oculaire. Visual Instruments avance que, puisque l’œil peut passer naturellement du plan de l’image à la profondeur de ce qui se trouve derrière, l’effort d’accommodation diminue. Autrement dit, le cerveau n’est plus enfermé dans une seule distance focale, comme devant un écran classique.
Mieux encore, la transparence serait réglable via un système de teinte variable qui rendrait la surface opaque à la demande, pour éviter les distractions ou travailler dans des conditions lumineuses fortes. Une approche hybride, à mi-chemin entre l’écran et la "vitre augmentée".
Un lancement avec seulement 10 exemplaires
Sur le papier, le Phantom affiche une fiche technique presque banale, avec des caractéristiques toutefois prometteuses et d'autres dont nous n'avons pas encore connaissance. Le premier exemplaire aura ainsi le droit à une dalle de 24 pouces au format 16:9 et à la définition 4K UHD, à une forte luminosité de pointe annoncé à 5 000 cd/m2 en HDR, une couverture de 100 % de l'espace sRGB et, au niveau des connectiques, à des entrées HDMI, DisplayPort et aussi USB-C
Plusieurs détails manquent malgré tout à l’appel, notamment le taux de rafraîchissement, la version des ports HDMI, ou encore la latence.
Pour le lancement, Visual Instruments ne produira que dix exemplaires "Founders Edition", configurés sur mesure selon les préférences de chaque acheteur. Le prix de base serait comparable à celui d’un Apple Studio Display (environ 1 599 $), mais les options de personnalisation pourraient rapidement faire grimper la facture.
Ce lancement ultra-limité ressemble avant tout à un galop d’essai. La start-up veut évaluer la demande avant d’envisager une production plus large. Car derrière le concept esthétique se cache une vraie question… qui a besoin d’un écran transparent ?