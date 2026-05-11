Porsche n'est pas seul dans ce mouvement de repli. Mercedes a repoussé son objectif de 50 % de ventes électriques de 2025 à 2030. Renault a abandonné l'introduction en Bourse d'Ampere, sa division EV. Stellantis a mis en pause des projets de gigafactory chez ACC. En toile de fond, la formule « technology-open powertrain strategy », qu'on pourrait traduire par « stratégie ouverte sur les motorisations » (ou « on garde le thermique, mais en anglais des affaires ça passe mieux ») est exactement celle que les constructeurs allemands et le PPE utilisent pour pousser à la révision de l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035, en y intégrant les carburants de synthèse.

Les résultats de Porsche AG au premier trimestre 2026 confirment la pression : le constructeur rapporte une érosion de ses profits liée aux tarifs douaniers et aux trous dans sa gamme.

La fermeture de Cetitec mérite qu'on s'y arrête. Cette filiale ne développait pas seulement du logiciel pour Porsche. Ses outils de communication de données servaient à l'ensemble du groupe Volkswagen. Or, trois jours plus tôt, des documents SEC révélaient que Volkswagen était devenu le premier actionnaire de Rivian avec 15,9 % du capital, devant Amazon. La coentreprise formée fin 2024 entre les deux constructeurs pèse 5,8 milliards de dollars. Son objectif : développer l'architecture électronique et le socle logiciel des futurs véhicules du groupe. La première voiture à en bénéficier sera l'ID.Every1, attendue en 2027. La plateforme doit ensuite équiper jusqu'à 30 millions de véhicules, Porsche comprise.

D'un côté, le groupe VW ferme Cetitec. De l'autre, il investit des milliards chez un constructeur américain pour obtenir le logiciel qu'il n'arrive pas à produire en interne (après l'échec cuisant de Cariad, sa propre division software). Le « recentrage sur le cœur de métier » prend un sens différent à cette échelle. Porsche ne renonce pas au logiciel automobile. Elle renonce à le faire elle-même.