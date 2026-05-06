De la coentreprise au contrôle capitalistique

Cette montée au capital n'a rien d'un coup de poker ou d'un intérêt nouveau de la part du constructeur allemand. Elle découle mécaniquement d'une coentreprise formée en novembre 2024 entre les deux constructeurs, dotée d'une enveloppe totale de 5,8 milliards de dollars. L'objet : développer une architecture électronique et un socle logiciel communs. VW a débloqué un premier milliard à la signature, puis un deuxième mi-2025 et un troisième en mars 2026, après la validation des tests hivernaux de l'ID. Every1, la citadine à 25 000 euros qui sera le premier véhicule équipé de cette nouvelle plateforme.

Le problème que VW cherche à résoudre est bien connu de ses clients européens : les premières générations d'ID.3 et ID.4 souffraient de lenteurs logicielles, de bugs d'interface et de mises à jour laborieuses. Le constructeur a tiré les leçons de cet échec en externalisant le développement auprès de Rivian. Sa division logicielle interne Cariad avait accumulé les retards. Concrètement, le logiciel Rivian équipera les futures ID. Polo (à partir de 24 995 euros, annoncée début mai), ID. Cross et ID. Every1. Trois modèles destinés avant tout au marché européen.

Côté Rivian, la production du R2, son SUV « accessible » à 45 000 dollars, a démarré en avril dans l'Illinois malgré des dégâts causés par une tornade sur l'usine. Les premières livraisons sont attendues dans les semaines qui viennent. Le R.J. Scaringe, fondateur et PDG, continue de piloter la stratégie avec seulement 1,1 % du capital, un déséquilibre classique des start-ups après leur introduction en bourse qui rend d'autant plus significatif le poids croissant de VW au capital.