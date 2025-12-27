Porsche exploitait jusqu’ici environ 200 stations de recharge rapide en Chine. La majorité proposait des bornes en courant continu, intégrées au service Porsche Premium Charging. À partir de mars 2026, ce service cessera progressivement. Les stations sortiront en parallèle de la carte de recharge visible dans l’écosystème numérique de la marque.

Une notification adressée aux utilisateurs chinois précise que Porsche supprimera étape par étape ses installations internes. Les clients seront redirigés vers des réseaux partenaires déjà présents sur le marché. La marque explique vouloir renforcer sa coopération avec les principaux opérateurs de recharge locaux, plutôt que de continuer à gérer ses propres infrastructures.

Porsche estime que « l’évolution rapide du marché et des usages rend ce modèle plus pertinent pour répondre aux attentes actuelles des clients ». Le constructeur évite ainsi la gestion directe d’un réseau lourd, tandis que la recharge publique au sein de l'empire du Milieu évolue vite, tant sur la couverture que sur les standards techniques.

Ce retrait concerne uniquement les stations détenues et exploitées par Porsche. Les conducteurs continueront donc d’accéder à des bornes compatibles via des réseaux tiers, intégrés aux systèmes embarqués ou aux applications locales. Le changement porte surtout sur le rôle joué par la marque, qui passe d’opérateur à partenaire.