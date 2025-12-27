Porsche va fermer toutes ses stations de recharge exploitées en propre en Chine à partir de mars 2026. Environ 200 sites sont concernés. Le constructeur allemand choisit désormais de passer par des opérateurs locaux, alors que ses ventes reculent sur le premier marché mondial du véhicule électrique.
L’information est d’abord apparue dans la presse chinoise avant d’être confirmée par Porsche. À compter du 1er mars 2026, le constructeur mettra fin à son réseau interne de recharge rapide en Chine. Les stations concernées disparaîtront aussi des services numériques de la marque, dont l’application mobile et les mini-programmes utilisés localement.
Porsche ne quitte pas totalement le sujet de la recharge, mais change de méthode. Le constructeur laisse désormais l’exploitation à des sous-traitants déjà bien implantés sur le territoire. Mais cela tombe plutôt « bien » pour la marque, dont la dynamique commerciales’essouffle en Chine, après plus d’une décennie de croissance soutenue. La recharge s’ajoute ainsi à une série d’ajustements plus larges, qui touchent aussi la distribution et l’organisation locale.
Porsche ferme ses propres bornes et sous-traite la recharge
Porsche exploitait jusqu’ici environ 200 stations de recharge rapide en Chine. La majorité proposait des bornes en courant continu, intégrées au service Porsche Premium Charging. À partir de mars 2026, ce service cessera progressivement. Les stations sortiront en parallèle de la carte de recharge visible dans l’écosystème numérique de la marque.
Une notification adressée aux utilisateurs chinois précise que Porsche supprimera étape par étape ses installations internes. Les clients seront redirigés vers des réseaux partenaires déjà présents sur le marché. La marque explique vouloir renforcer sa coopération avec les principaux opérateurs de recharge locaux, plutôt que de continuer à gérer ses propres infrastructures.
Porsche estime que « l’évolution rapide du marché et des usages rend ce modèle plus pertinent pour répondre aux attentes actuelles des clients ». Le constructeur évite ainsi la gestion directe d’un réseau lourd, tandis que la recharge publique au sein de l'empire du Milieu évolue vite, tant sur la couverture que sur les standards techniques.
Ce retrait concerne uniquement les stations détenues et exploitées par Porsche. Les conducteurs continueront donc d’accéder à des bornes compatibles via des réseaux tiers, intégrés aux systèmes embarqués ou aux applications locales. Le changement porte surtout sur le rôle joué par la marque, qui passe d’opérateur à partenaire.
Le recul de la recharge accompagne des difficultés plus larges en Chine
Pour la petite histoire, Porsche s’est implanté en Chine en 2001. Le pays est devenu son premier marché mondial en 2015, après plusieurs années de croissance continue. Les ventes ont atteint un sommet en 2021, avec près de 95 700 véhicules écoulés. Depuis, la trajectoire a changé.
Sur les neuf premiers mois de l’année 2025, les ventes de Porsche en Chine ont reculé de plus d’un quart, selon Reuters. Le marché accueille désormais une multitude de marques locales positionnées sur l’électrique haut de gamme. Ces constructeurs proposent des modèles performants, souvent plus accessibles, avec une forte intégration logicielle et des services numériques très aboutis.
Dans ce contexte, Porsche peine à se tailler la part du lion avec ses véhicules électriques. Les tarifs restent élevés et l’écosystème dépend encore largement de choix globaux, pensés en dehors du marché chinois. Après avoir annoncé des pertes au troisième trimestre, les dirigeants du groupe ont d’ailleurs indiqué travailler à une réduction du réseau de concessionnaires.
Selon Reuters, Porsche prévoit de ramener ce réseau de 150 points de vente à environ 80. D’autres documents évoquent un objectif proche de 100 concessions à l’horizon 2027. Le constructeur a aussi confirmé des ajustements d’effectifs sur place, sans communiquer de chiffres précis.
La recharge s’ajoute donc à une série de décisions destinées à alléger la présence directe de Porsche sur un marché devenu extrêmement concurrentiel. La marque conserve une activité en Chine, mais privilégie désormais des formats plus souples, avec moins d’actifs à exploiter elle-même.