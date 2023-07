Porsche a ouvert sa première station de charge et... c'est tout à fait ce que vous imaginez

En plus de ces équipements, la station offre la possibilité aux conducteurs de venir s'installer dans un salon à l'atmosphère qui respire le luxe. Lumineux et construit d'un bois aux tons clairs, l'idée est clairement de retrouver l'ambiance des véhicules de la marque transposée dans une pièce à vivre. Les utilisateurs pourront également profiter de boissons et de mets divers, qu'il sera possible de payer grâce à Apple ou Google Pay. Le Lounge est également équipé du Wi-Fi, d'un espace numérique et d'un miroir intelligent. Ce dernier servira aux personnes qui veulent à tout prix faire du sport en ayant un retour visuel direct de leur entraînement.