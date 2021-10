La borne de recharge de voiture électrique la plus rapide au monde existe, et elle est Suisse

La Terra 360 arrivera d’abord en Europe fin 2021, puis s’étendra à d’autres marchés courant 2022, dont les États-Unis, l’Amérique Latine et l’Asie. « Avec les gouvernements du monde entier qui rédigent des politiques favorisant les véhicules électriques et les bornes de recharges pour combattre le changement climatique, la demande d'infrastructures de recharge de VE, en particulier de stations de recharge rapides, pratiques et faciles à utiliser, est plus forte que jamais. Avec des options de recharge qui répondent à une grande variété de besoins, la Terra 360 est la clé pour répondre à cette demande et pour accélérer l’adoption de l'e-mobilité dans le monde », a commenté Frank Muehlon, président de la division E-mobilité d'ABB.