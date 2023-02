Porsche fonce sur le vélo électrique et réunit ses trois marques sous un nouveau nom

Voilà déjà deux ans que Porsche s'est lancée sur le marché des vélos à assistance électrique (VAE). Ces vélos, très haut de gamme afin de rester fidèles à l'image de la firme, avaient été conçus à l'aide du fabricant allemand Rotwild. Depuis, le constructeur s'est montré très agressif sur le secteur, investissant dans Greyp, une

filiale du groupe automobile croate Rimac.

Les choses sérieuses ont commencé au lancement, en 2022, des eBike Sport et eBike Cross, créés avec Greyp. À cela, on peut ajouter l'acquisition de Fazua, fabricant de transmissions pour vélos à assistance électrique. Tout était donc déjà en place, et Porsche vient de passer à la vitesse supérieure.

Après avoir augmenté sa participation chez Rimac, le constructeur allemand a décidé de racheter Greyp et d'assurer ses arrières face à l'intérêt grandissant d'autres entreprises. De plus, afin de gérer au mieux tous ces actifs, Porsche a fait le choix de tout regrouper sous une seule marque, Porsche eBike Performance. Les statuts ont été déposés en août 2022, mais l'activité commence réellement avec l'acquisition et l'intégration de Greyp.