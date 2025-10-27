On savait que Ferrari faisait partie de ses monstres économiques assez ouverts à la crypto, le constructeur acceptant des paiements en Bitcoin depuis près de deux ans. Mais c'est une nouvelle étape qu'il va franchir, si l'on en croit les informations de Reuters. Le groupe italien souhaite en effet lance son propre token numérique.

Celui-ci sera développé en collaboration avec la fintech Conio, et sera nommé « Ferrari 499 Token », du nom de la célèbre voiture du constructeur concurrant au championnat du monde d'endurance automobile – une voiture qui a remporté un titre aux 24 heures du Mans trois années d'affilée.