Le constructeur italien de voitures de luxe continue de montrer son intérêt pour les monnaies numériques. Il a en effet pour ambition de lancer son propre token numérique, qui sera réservé à une élite.
Avec le retour de Donald Trump au pouvoir, c'est tout l'écosystème des cryptomonnaies qui s'est à nouveau emballé, avec notamment un Bitcoin qui a récemment atteint un record assez fou dépassant le seuil des 125 000 dollars. Et l'on peut voir l'effet de cette animation retrouvée par l'investissement des géants de l'économie traditionnelle dans ce secteur, à l'image de ce que devrait faire prochainement une institution comme Ferrari.
Ferrari lance un nouveau token lié à sa voiture Ferrari 499P
On savait que Ferrari faisait partie de ses monstres économiques assez ouverts à la crypto, le constructeur acceptant des paiements en Bitcoin depuis près de deux ans. Mais c'est une nouvelle étape qu'il va franchir, si l'on en croit les informations de Reuters. Le groupe italien souhaite en effet lance son propre token numérique.
Celui-ci sera développé en collaboration avec la fintech Conio, et sera nommé « Ferrari 499 Token », du nom de la célèbre voiture du constructeur concurrant au championnat du monde d'endurance automobile – une voiture qui a remporté un titre aux 24 heures du Mans trois années d'affilée.
Le token sera réservé à ses membres d'élite de l'Hyperclub
Le token servira à ses propriétaires à échanger entre eux, mais aussi à participer à des enchères exclusives, comme la vente d'une 499P. Mais vous ne risquez pas de retrouver ce token sur une grande plateforme telle que Binance, puisqu'il sera réservé à ses membres de l'Hyperclub, une centaine de clients d'élite passionnés de courses automobiles et rassemblées dans ce club privé.
« L'objectif est de renforcer le sentiment d’appartenance parmi nos clients les plus fidèles » plaide Enrico Galliera, directeur marketing et commercial de Ferrari. Le token ne sortira par ailleurs pas tout de suite, Conio devant encore obtenir l'agrément des autorités européennes, dans le cadre du règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA). Son lancement devrait coïncider avec le démarrage de la saison 2027 du Championnat du monde d'endurance.