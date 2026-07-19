RM Sotheby’s met en vente le premier châssis de production de la Ferrari Luce, la première voiture entièrement électrique de la marque. Personnalisé par le programme Tailor Made, « Chassis 0 » ne comporte aucun prix de réserve et son estimation dépasse 1,1 million de dollars, au profit de projets éducatifs financés par la Fondation Ferrari.
Ferrari a dévoilé la Luce à Rome en mai, son premier modèle entièrement électrique, avec quatre portes et cinq places, un format inédit pour Maranello. En Europe, ce modèle démarre au-delà de 550 000 euros, soit environ 640 000 dollars aux États-Unis. Les designers du programme Tailor Made ont retravaillé la configuration de cet exemplaire, en collaboration avec les studios internes de Ferrari. RM Sotheby’s organise la vente du 12 au 15 août, pendant la Monterey Car Week. Et si on met les mains dans le cambouis, on apprend que Ferrari a gravé ce châssis sous le numéro ZFF21BUA8T0338000 et qu’il est conforme aux spécifications américaines.
La lumière fait virer la peinture du vert au violet
Sous l’effet de la lumière, le pigment mis au point par le programme Tailor Made fait virer les reflets du vert au violet. Ferrari a réservé cette teinte, Madreperla Semi-Gloss, exclusivement à cet exemplaire. En alternant surfaces mates et surfaces lustrées, le studio Tailor Made accentue le relief de la carrosserie. Les artisans ont ajusté chaque application à la main, si bien qu’aucune teinte ne reproduit exactement une autre.
Pour l’habitacle, Ferrari a retenu un cuir métallisé Le Mans en teinte Perla, tissé à partir de peaux suisses réservées au programme Tailor Made. Ce matériau réfléchissant diffuse la lumière à l’intérieur de la cabine. Pour la première fois, Ferrari remplace le noir habituel par un gris Corvara sur les éléments secondaires, en cohérence avec le thème de la lumière retenu pour l’ensemble du projet.
Les équipes Tailor Made ont dessiné des jantes assorties à la carrosserie, réservées à ce seul châssis, puis façonné des étriers de frein sur mesure pour ce même exemplaire. Ferrari a aussi gravé une plaque distincte, qui confirme son rang de premier châssis de série du programme Luce, et posé le logo de la marque sur un fond blanc optique développé pour cette configuration.
Un exemplaire au double du prix du catalogue
L’estimation retenue pour cet exemplaire, plus de 1,1 million de dollars, équivaut à environ 950 000 euros, 800 000 livres sterling ou 900 000 francs suisses selon les taux de RM Sotheby’s. La vente ne comporte aucun prix de réserve. Les enchérisseurs pourraient donc pousser le prix bien plus haut. Au terme de la vente, la Fondation Ferrari recevra l’intégralité des sommes réunies, pour financer des initiatives éducatives.
RM Sotheby’s tient sa vente annuelle de la Monterey Car Week en Californie, du 12 au 15 août, un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs de voitures de sport. Le catalogue affiche aussi une réplique de l’Aston Martin DB5 du film Goldfinger. Il comprend également une Ferrari 812 Competizione A, configurée par le même programme Tailor Made.
Pourtant, la Luce ne fait pas vraiment l'unanimité. Selon Giorgetto Giugiaro, référence du design automobile, le résultat est raté. Et d'après un ancien président de Ferrari, la Luce menace un symbole historique de la marque. Malgré ces critiques, le prix attendu pour cet exemplaire est supérieur au double du tarif catalogue de la version de série, fixé à 640 000 dollars aux États-Unis.
Le châssis embarque quatre moteurs électriques, un par roue, pour une puissance combinée de 1 035 chevaux, soit 772 kilowatts, et un couple de 990 Newton-mètres.