Sous l’effet de la lumière, le pigment mis au point par le programme Tailor Made fait virer les reflets du vert au violet. Ferrari a réservé cette teinte, Madreperla Semi-Gloss, exclusivement à cet exemplaire. En alternant surfaces mates et surfaces lustrées, le studio Tailor Made accentue le relief de la carrosserie. Les artisans ont ajusté chaque application à la main, si bien qu’aucune teinte ne reproduit exactement une autre.

Pour l’habitacle, Ferrari a retenu un cuir métallisé Le Mans en teinte Perla, tissé à partir de peaux suisses réservées au programme Tailor Made. Ce matériau réfléchissant diffuse la lumière à l’intérieur de la cabine. Pour la première fois, Ferrari remplace le noir habituel par un gris Corvara sur les éléments secondaires, en cohérence avec le thème de la lumière retenu pour l’ensemble du projet.

Les équipes Tailor Made ont dessiné des jantes assorties à la carrosserie, réservées à ce seul châssis, puis façonné des étriers de frein sur mesure pour ce même exemplaire. Ferrari a aussi gravé une plaque distincte, qui confirme son rang de premier châssis de série du programme Luce, et posé le logo de la marque sur un fond blanc optique développé pour cette configuration.