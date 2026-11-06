C'était un modèle de véhicule électrique qui devait faire entrer Tesla dans le futur. Mais le Cybertruck n'aura finalement pas tenu ses promesses, et sa production va s'achever.
Ça commençait à sentir mauvais pour les Cybertruck ces dernières semaines. Le pick-up cyberpunk de Tesla, qui avait été teasé durant des années avant de faire son arrivée à la fin 2023, étaient devenu indisponible déjà pour les clients australiens et néo-zélandais. Une décision prise alors que des commandes avaient été prises il y a sept ans. Un écueil qui annonçait une décision plus radicale.
Elon Musk annonce officiellement la fin du Cybertruck pour 2027
Le Cybertruck avait été un véritable événement à sa sortie. Mais le pick-up monstrueux de Tesla sort par la petite porte. Elon Musk vient ainsi d'annoncer dans un simple message posté sur X que sa production allait s'arrêter l'an prochain.
« Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck à la Gigafactory du Texas vers le milieu de l'année prochaine, afin de faire de la place pour une production accrue du Cybercab » a-t-il ainsi expliqué.
Un échec industriel qui n'aura tenu que quelques années
Avec une sortie fin 2023, ce Cybertruck n'aura ainsi pas même tenu cinq ans. Un désastre commercial pour un modèle sur lequel Elon Musk comptait énormément, et qu'il voyait rapidement se vendre à hauteur de 250 000 unités par an. Or, selon les estimations des spécialistes, Tesla n'aurait vendu depuis la sortie du Cybertruck qu'environ 70 000 véhicules, en grande majorité en Amérique du Nord.
Il s'agit ici du troisième modèle auquel Tesla met fin, après les Model S et Model X - arrêtés pour laisser plus de place aux robots Optimus. Le Cybertruck lui s'effacera pendant que les robotaxis Tesla vont monter en puissance. Le géant des véhicules électriques et autonomes a ainsi passer les derniers mois à mettre en services ses Cybercabs dans les rues d'Austin (Texas), avec la volonté de rapidement les faire rouler dans d'autres villes.