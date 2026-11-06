Le Cybertruck avait été un véritable événement à sa sortie. Mais le pick-up monstrueux de Tesla sort par la petite porte. Elon Musk vient ainsi d'annoncer dans un simple message posté sur X que sa production allait s'arrêter l'an prochain.

« Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck à la Gigafactory du Texas vers le milieu de l'année prochaine, afin de faire de la place pour une production accrue du Cybercab » a-t-il ainsi expliqué.