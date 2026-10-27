Le 23 octobre, Tesla a envoyé un message aux personnes ayant réservé un Cybertruck en Australie et en Nouvelle-Zélande pour leur annoncer l’abandon du projet.

Comme le rapporte le média australien EV Central, le constructeur indique avoir renoncé, après réflexion, à produire une version du pick-up destinée à ces deux pays. Les réservations sont donc annulées et les sommes versées seront intégralement remboursées.

En Australie, les premiers clients avaient déboursé 150 dollars australiens dès 2019 pour réserver leur véhicule. Tesla leur demande désormais de confirmer leurs informations de remboursement, avant de procéder au versement sous trente jours.

Et pour remercier ceux qui lui ont fait confiance pendant toutes ces années, le constructeur a prévu un petit cadeau : un an d’abonnement gratuit au Full Self-Driving (Supervised), son système avancé d’aide à la conduite.

Une offre qui comporte toutefois une condition assez savoureuse. Pour en bénéficier, les clients devront commander une nouvelle Tesla Model 3 ou Model Y. Autrement dit, après sept années d’attente, il faudra acheter une autre voiture pour profiter du geste commercial.

Précisons que le Full Self-Driving supervisé ne permet pas à la voiture de conduire de manière autonome sans surveillance. Le conducteur reste responsable du véhicule.