Tesla ne réinvente pas la roue ici. Le constructeur a déjà eu recours à ce type de déclinaison pour booster ses ventes. C'est en effet bien plus facile que de lancer de nouveaux modèles. La version allongée du Model Y avait d'abord été commercialisée en Chine l'année dernière, où elle avait contribué à relancer les ventes dans un marché sous pression face à des concurrents locaux comme BYD.