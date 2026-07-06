L'absence de Tesla Model X se fait ressentir, mais le fabricant a une solution. Un nouveau Model Y doté de 6 places fait son apparition sur certains marchés, pour combler le vide laissé par l'arrêt de l'ancien SUV haut de gamme.
Tesla vient de mettre en vente aux États-Unis une nouvelle déclinaison de son Model Y, baptisée Long Wheelbase. Le véhicule, dont le tarif démarre à 61 990 dollars, se distingue de la version standard par une carrosserie allongée d'environ 18 centimètres. Ce rallongement permet d'ajouter une troisième rangée de sièges mais apporte aussi plusieurs améliorations techniques.
Une stratégie éprouvée
Tesla ne réinvente pas la roue ici. Le constructeur a déjà eu recours à ce type de déclinaison pour booster ses ventes. C'est en effet bien plus facile que de lancer de nouveaux modèles. La version allongée du Model Y avait d'abord été commercialisée en Chine l'année dernière, où elle avait contribué à relancer les ventes dans un marché sous pression face à des concurrents locaux comme BYD.
Le lancement américain du Tesla Model Y à 6 places s'inscrit dans la continuité d'un deuxième trimestre jugé solide par les analystes, porté notamment par un rebond des ventes en Europe. Selon ces analystes, de telles initiatives pourraient relancer durablement les ventes de Tesla, mettant fin à deux années de baisse.
Trois rangées pour tout ranger
Niveau dimensions, le Model Y Long Wheelbase titille les 5 mètres, avec sa longueur de précisément 4,98 mètres. L'espace supplémentaire permet d'accueillir six passagers répartis sur trois rangées, selon une configuration 2-2-2 avec des sièges individuels. Tesla avait auparavant proposé une option sept places sur le Model Y standard. Toutefois, cette version avait été vivement critiquée, en raison du manque d'espace.
À l'intérieur, peu de changement. La planche de bord est centrée autour d'un écran tactile de 16 pouces pour les passagers avant. Les occupants de la deuxième rangée disposent d'un écran de 8 pouces fixé derrière la console centrale. Les chargeurs sans fil ont été revus à la hausse, avec une puissance de 50 watts et un système de refroidissement actif pour éviter la surchauffe, ce qui est toujours bienvenu.
Tesla revoit le confort, mais pas l'autonomie
Le modèle vendu aux États-Unis est équipé d'une batterie de 83 kWh, légèrement inférieure aux 88 kWh de la version produite en Chine. Tesla annonce malgré tout une autonomie d'environ 520 kilomètres.
Côté suspension, Tesla annonce une deuxième génération de son système avec amortissement adaptatif. Aussi, le fabricant fait différer le diamètre des pneus avant et arrière. L'habitacle bénéficie d'un vitrage acoustique 360 degrés, d'un toit à revêtement argenté conçu pour limiter l'échauffement, et d'un filtre à air de type HEPA.
Les sièges de la deuxième rangée sont des fauteuils indépendants avec chauffage, ventilation, accoudoirs électriques et rabattement électrique. En troisième rangée, les dossiers s'inclinent électriquement, et chaque passager dispose de ses propres aérations et d'un éclairage individuel. Les sièges ne sont en revanche ni chauffés ni ventilés.
Après la Chine et d'autres pays d'Asie, le Tesla Model Y avec 6 places arrive aux États-Unis. L'Europe pourrait suivre dans les mois ou l'année à venir, si Tesla décide d'étendre la disponibilité de ce modèle.