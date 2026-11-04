Electra va retirer l’étoile Mercedes de 47 stations de recharge rapide en Europe. Il les a rachetées au constructeur allemand, qui renonce à exploiter son réseau. Et si vous rechargez chez Electra en France, l’opérateur vous facture jusqu’à 0,64 euro le kilowattheure sans abonnement, trois centimes de plus qu’au printemps.
Mercedes-Benz avait inauguré son premier hub de recharge européen à Mannheim, fin 2023. Il comptait alors exploiter plus de 2 000 stations dans le monde à la fin de la décennie. Le constructeur a changé de cap en juillet, quand son directoire a décidé de vendre tout son réseau européen, d’après son rapport du troisième trimestre. Le français Electra exploite depuis le 1er novembre les 374 points de charge de ces stations rachetées. Le jour de l’annonce, Tesla Mag a montré qu’Electra avait relevé ses tarifs en France, quand Fastned et TotalEnergies affirment ne pas avoir touché aux leurs depuis septembre.
Mercedes abandonne son réseau européen de recharge rapide
Electra récupère 31 stations en Allemagne, six en Autriche et dix autres ailleurs en Europe. Outre-Rhin, l’opérateur français passe ainsi de 50 à 81 sites. Ni Mercedes ni Electra n’ont donné le prix de la transaction. Le constructeur évaluait toutefois ce réseau à 99 millions d’euros dans ses comptes trimestriels, dont 73 millions d’euros d’équipements.
Exploiter des bornes rapides coûte cher, et seul un réseau de grande taille parvient à couvrir ses frais. Comme l’explique Paul Tonini, directeur d’Electra en Allemagne, auprès d’Electrive, « les coûts seraient tout simplement trop élevés par rapport aux recettes » pour un petit opérateur. Il s’attend à voir le marché se concentrer autour des plus gros réseaux. Electra exploite plus de 800 stations et environ 5 000 points de charge dans dix pays. L’opérateur prévoit d’investir 200 millions d’euros en Allemagne l’an prochain et annonce 15 000 points de charge pour 2030.
Mercedes conserve pour l’instant ses stations aux États-Unis et en Chine. En Europe, le constructeur laisse le terrain à Ionity, dont il est actionnaire, et à ses concurrents.
Si vous conduisez une Mercedes électrique avec un contrat MB.CHARGE Public, le service de recharge de la marque, vous verrez les bornes Electra dans la navigation de votre voiture et dans l’application Mercedes. Vous y aurez des tarifs préférentiels selon votre formule. Vous pourrez aussi réserver un point de charge compatible depuis la voiture avant d’arriver. Jusqu’ici, Mercedes réservait ces avantages à ses stations, et Electra rejoint Ionity au rang de partenaire « premium ». Le constructeur demande toutefois un contrat de recharge séparé, souscrit auprès d’un prestataire tiers.
« Avec Electra, nous rendons la recharge rapide encore plus accessible et plus pratique partout en Europe », souligne Nico Dettmer, responsable mondial des solutions de recharge chez Mercedes-Benz. Paul Tonini n’a pas su dire combien de temps durera ce partenariat.
Electra augmente ses tarifs de recharge en France
Pour mesurer la hausse, Tesla Mag a comparé la page de tarifs d’Electra avec une copie archivée au printemps. Sans abonnement, dans l’application, le prix varie avec l’affluence entre 0,39 et 0,64 euro le kilowattheure. En mai, le maximum était de 0,61 euro. Si vous payez par carte bancaire à la borne, le kilowattheure démarre à 0,64 euro au lieu de 0,61 euro.
Si vous êtes abonné à Electra+, la formule a changé aussi. Au printemps, Electra vous promettait un prix « à partir de 0,29 € ». L’opérateur annonce aujourd’hui une remise de 20 centimes par kilowattheure au plus sur le prix sans abonnement. D’après le calcul de Tesla Mag, vous payez donc entre 0,19 et 0,44 euro, selon l’heure et l’affluence. À Salon-de-Provence, un abonné interrogé par le site a vu son tarif passer de 0,19 à 0,34 euro aux heures où il recharge. Electra a aussi réduit les créneaux à 0,19 euro sur ses trois stations de la ville.
Electra a aussi changé ses frais d’occupation. Si vous laissez votre voiture branchée après 80 % de charge dans une station saturée, Electra vous facture 40 centimes par minute. Au printemps, l’opérateur les facturait seulement 75 minutes après le branchement.
Comme l’explique Sarah Wodehouse, directrice de Fastned France, « nos tarifs de recharge en France n’ont pas évolué depuis le 1er septembre 2026 ». TotalEnergies assure lui aussi ne pas avoir augmenté ses prix depuis septembre. Le groupe a même baissé ses tarifs dans certaines stations, jusqu’à 0,39 euro le kilowattheure en heures creuses.
Le tarif d’acheminement de l’électricité, payé par tous les opérateurs, a augmenté d’environ 3 % le 1er août. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a confirmé à Tesla Mag qu’il n’existe aucun tarif spécifique pour les stations de recharge rapide.
Avant de brancher votre voiture, vérifiez le prix dans l’application Electra. D’après sa page de tarifs, Electra vous garantit ce prix jusqu’à la fin de la session. Electra n’a répondu à aucune des cinq questions de Tesla Mag sur la date et les raisons de sa hausse.