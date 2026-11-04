Electra récupère 31 stations en Allemagne, six en Autriche et dix autres ailleurs en Europe. Outre-Rhin, l’opérateur français passe ainsi de 50 à 81 sites. Ni Mercedes ni Electra n’ont donné le prix de la transaction. Le constructeur évaluait toutefois ce réseau à 99 millions d’euros dans ses comptes trimestriels, dont 73 millions d’euros d’équipements.

Exploiter des bornes rapides coûte cher, et seul un réseau de grande taille parvient à couvrir ses frais. Comme l’explique Paul Tonini, directeur d’Electra en Allemagne, auprès d’Electrive, « les coûts seraient tout simplement trop élevés par rapport aux recettes » pour un petit opérateur. Il s’attend à voir le marché se concentrer autour des plus gros réseaux. Electra exploite plus de 800 stations et environ 5 000 points de charge dans dix pays. L’opérateur prévoit d’investir 200 millions d’euros en Allemagne l’an prochain et annonce 15 000 points de charge pour 2030.

Mercedes conserve pour l’instant ses stations aux États-Unis et en Chine. En Europe, le constructeur laisse le terrain à Ionity, dont il est actionnaire, et à ses concurrents.

Si vous conduisez une Mercedes électrique avec un contrat MB.CHARGE Public, le service de recharge de la marque, vous verrez les bornes Electra dans la navigation de votre voiture et dans l’application Mercedes. Vous y aurez des tarifs préférentiels selon votre formule. Vous pourrez aussi réserver un point de charge compatible depuis la voiture avant d’arriver. Jusqu’ici, Mercedes réservait ces avantages à ses stations, et Electra rejoint Ionity au rang de partenaire « premium ». Le constructeur demande toutefois un contrat de recharge séparé , souscrit auprès d’un prestataire tiers.

« Avec Electra, nous rendons la recharge rapide encore plus accessible et plus pratique partout en Europe », souligne Nico Dettmer, responsable mondial des solutions de recharge chez Mercedes-Benz. Paul Tonini n’a pas su dire combien de temps durera ce partenariat.