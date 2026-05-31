Chez Electra, vous payez aussi si vous restez branché trop longtemps. Le réseau applique des frais d’occupation dès que votre batterie dépasse 80 % et que la station affiche complet. Cinq minutes de grâce, puis 0,40 euros par minute, plafonné à 50 euros. Au-delà de 80 %, vous ne récupérez plus que 20 % de la puissance maximale de charge. Gagner les derniers pourcents vous prend beaucoup de temps pour un gain d’autonomie négligeable, et la borne reste bloquée pour les conducteurs suivants.

En ville, les règles varient selon les communes. À Lyon, les conducteurs de voitures électriques paient leur stationnement depuis juin 2024. À Paris, les véhicules de moins de 2 000 kg se garent gratuitement en surface depuis octobre 2024. En revanche, avec un Tesla Model X ou un BMW iX au-delà de ce seuil, vous réglez jusqu’à 18 euros de l’heure dans les arrondissements centraux.

Mais il reste quelques îlots de gratuité. À Montpellier, les résidents des 31 communes de la Métropole peuvent recharger sans frais sur les bornes e-City de 3 kW via l’application M’Ticket TaM. À Nantes, sur certains parkings payants, c’est gratuit aussi sur des bornes de 3 kW. Mais 3 kW, c'est insuffisant pour une recharge rapide en déplacement. Et sur une même borne Carrefour, si vous passez par un badge d’itinérance tiers, vous devrez payer jusqu'à six fois plus cher qu’avec l'application native : 27 euros pour 42 kWh via un pass externe, contre 4,20 euros via l'application officielle par mois.