Si la Hollande est l'autre pays du fromage, on peut dire sans conteste que La Norvège est l'autre pays de l'élecrique. Dans son dernier rapport, l'Agence norvégienne des statistiques des transport (OFV) indique que le marché national des véhicules électriques a explosé en 2025.

Les voitures 100 % électriques ont représenté 95,9 % du total annuel, avec un pic à 97,6 % en décembre. Les voitures diesel n'atteignent que 1 % des ventes, l'essence chute à 0,3 %. Tesla domine le parc avec 34 285 immatriculations, dont 27 621 Model Y. Volkswagen et Volvo restent présents, et les marques chinoises, menées par BYD, qui, on le rappelle, devient le 1er constructeur mondial de voitures électriques, atteignent 24 524 ventes, soit 13,7 % du marché.

On doit le pic de décembre à un changement fiscal. Les voitures électriques coûtant plus de 300 000 couronnes (environ 26 000 euros) ont perdu certains avantages au 1er janvier 2026, entraînant 35 188 nouvelles immatriculations en décembre. Les véhicules spécialisés restent majoritairement thermiques ou hybrides.