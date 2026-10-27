NVIDIA et Asus tiennent leur pari : le ProArt P16 joue, crée et fait tourner une IA locale sur une seule machine transportable, avec un écran fait pour le travail comme pour le jeu. Pour une première génération au logiciel qui sent encore la peinture fraîche, c’est remarquable.

Mais les réserves pèsent sur l’achat : nuisances sonore dès que le GPU travaille et prise indispensable pour les travaux exigeants. Pour le meilleur rapport performances/prix en jeu, visez un portable à GeForce dédiée, et pour l'endurance, les meilleurs MacBook et des Windows plus sobres restent des références, si vos logiciels y tournent.

La configuration 64 Go a du sens si vous savez déjà quels modèles ou outils locaux utiliser, ou si la confidentialité de vos données vous interdit de les confier à une IA distante. Elle ne nous a pas convaincus comme remplaçante d’un bon agent cloud pour tout piloter, mais ce n’est pas la seule raison de choisir une IA locale. Nous ne conseillons pas non plus de payer pour 128 Go sans avoir identifié une charge qui en a besoin. La RAM permet de charger un modèle ; elle ne lui apprend pas à terminer votre travail.

À 5 300 €, l’étiquette « PC IA » ne suffit pas : il faut un vrai besoin de tout réunir. La direction est la bonne, mais ASUS doit corriger son logiciel, Microsoft simplifier des parcours trop techniques, et la prochaine génération devra gagner en autonomie. Pas encore parfait, certes, mais quand une première version donne autant envie d’attendre la deuxième, c’est qu’il se passe quelque chose.