Avec un nom pareil, on aurait tôt fait d’imaginer une IA composée de plusieurs petits modèles, chacun excellent dans un domaine bien précis : les maths pour l'un, la traduction pour l'autre, la programmation pour un troisième, etc.

Sauf que les experts d'un MoE ne sont pas des mini-modèles autonomes, mais des sous-réseaux de neurones dotés de leurs propres paramètres. Leurs éventuelles spécialisations dépendent de ce qu'ils apprennent pendant l'entraînement, et non d'une discipline qu'on leur aurait attribuée à l'avance.

Ces sous-réseaux prennent place dans certaines couches du modèle, c'est-à-dire dans les étapes successives au fil desquelles évolue la représentation numérique des tokens. Là où une architecture dense ferait intervenir un seul sous-réseau de ce type, un MoE peut en réunir plusieurs dans une même couche, sans qu'ils soient tous sollicités pour chaque token.

Ce choix revient à un routeur. À partir de la représentation du token, qui tient déjà compte de son contexte, ce système d'aiguillage propre à chaque couche MoE attribue un score aux experts disponibles et retient les mieux notés pour la traiter. La sélection peut ainsi changer d'un token à l'autre, mais aussi d'une couche à la suivante. Lorsque plusieurs experts interviennent, le modèle combine leurs contributions avant de poursuivre ses calculs.

Les experts ne prennent cependant pas tous les calculs en charge. Dans les architectures MoE courantes, les opérations qui analysent les relations entre les tokens, par exemple, utilisent les mêmes paramètres, quels que soient les experts sélectionnés. Les 50 milliards de paramètres actifs évoqués au départ comprennent donc à la fois ceux des experts retenus et ceux utilisés pour ces opérations communes.