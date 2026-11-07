Open source ou open weights : votre IA est-elle vraiment ouverte ?

DeepSeek, GLM et Phi sortent sous MIT. Gpt-oss et Qwen3 sont sous Apache 2.0. Ces deux licences sont reconnues par l’OSI. L’Apache 2.0 comprend une concession de brevets et demande une attribution. Le texte du MIT est plus court et ne prévoit pas cette concession. Il autorise la distillation, laquelle consiste à entraîner un modèle à partir des réponses d’un autre.

Ces licences dominent le tableau : sur les 68 modèles classés à poids ouverts dont la licence est renseignée, 26 sont sous Apache 2.0 et 21 sous MIT. Elles ne règlent pas pour autant le reste : les données et la recette d’entraînement relèvent d’autres critères.