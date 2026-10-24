Brave vend son index aux IA, entre un flou juridique et une confidentialité à prouver

Un point reste flou. Dans son billet sur la rétention zéro, Brave affirme que, quelle que soit la formule, les données de l’API ne servent qu’aux usages prévus par son accord de traitement des données (DPA), c’est-à-dire le contrat qui encadre ce qu’il peut faire des données de ses clients. Or son avis de confidentialité en exclut les requêtes, au motif que Brave ne sait ni qui les a formulées, ni si elles concernent une personne identifiable. Les deux textes ne s’opposent pas forcément, puisque l’un parle des données de l’API en général et l’autre des requêtes. Mais pour ces dernières, la seule règle écrite semble être l’avis de confidentialité, qui prévoit une conservation de 90 jours au maximum pour la facturation et le dépannage. Reste donc à savoir si les engagements de Brave protègent aussi ceux qui utilisent son moteur, sans forcément le savoir, à travers un autre assistant.