D'après le centre d'aide, mis à jour le 31 août 2026, Vibe utilise par défaut vos prompts et ses réponses pour entraîner ses modèles, sauf si vous vous y opposez. Les règles varient selon le forfait, mais l'article ne cite que les clients Enterprise comme exclus d'office, avec un réglage géré par l'administrateur. Free, Pro et Team n'y figurent pas, mieux vaut donc vérifier l'interrupteur, même avec un abonnement payant.

Les retours, eux, fonctionnent différemment, quel que soit le forfait. Si vous cliquez sur un pouce vers le haut ou vers le bas en ajoutant un commentaire, Mistral peut réutiliser votre évaluation, mais aussi le message et la réponse concernés. Évidemment, mieux vaut s'abstenir si vous ne le souhaitez pas. Sur Mistral Studio, la formule gratuite fonctionne comme Vibe, alors que l'offre au paiement à l'usage laisse le client s'opposer à tout moment.

Pour vous opposer, sur le web, ouvrez les paramètres, section confidentialité puis désactiver "Autoriser l'utilisation de vos interactions avec Vibe pour entraîner les modèles d'IA de Mistral."