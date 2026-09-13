"La souveraineté, ce n'est pas un slogan, c'est une promesse faite à des personnes précises" - Interview Heimlane Vault

Le compte gratuit permet de stocker un nombre illimité d'éléments, sans demander de carte bancaire. Comment un modèle comme ça tient économiquement ?

L.G : Les offres françaises, voire européennes, réellement accessibles gratuitement à tout le monde sont très limitées. Il y avait un vide, que nous comblons désormais.

Nous avons conçu l'offre Heimlane dans sa globalité ; Vault existe sous deux formes : une offre autonome dédiée, et un connecteur qui permet à notre plateforme professionnelle Prism de s’appuyer sur lui pour la gestion des secrets.

Sur l’offre gratuite de Vault, le coût d'un utilisateur reste raisonnable. Notre infrastructure a été dimensionnée dès le départ pour la plateforme Prism dans son ensemble, et elle est conçue pour assurer sa montée en charge pour un grand nombre d’utilisateurs.

Nous opérons nos offres B2C sur un modèle « Freemium ». A ce titre, nous ne demandons pas de carte bancaire tout simplement car nous n’en avons pas besoin si notre client reste sur le forfait gratuit.

Si un utilisateur souhaite passer sur un forfait payant disposant de toute la puissance de notre offre avec les fonctionnalités avancées (Coffres partagés, accès d’urgence (« héritage numérique »), stockage de fichiers, etc.), il sera alors temps de la lui demander au moment de convertir le forfait vers l’option souhaitée.

D’une manière générale, notre ligne de conduite est : « moins nous avons de données sur nos clients, mieux c’est ». Notre modèle économique ne repose pas sur la collecte et l’analyse de données. Nous misons sur autre chose : un utilisateur satisfait, gratuit ou payant, en parle autour de lui. Ce bouche-à-oreille réduit mécaniquement ce que nous dépensons pour acquérir un client, et c’est ce qui rend le modèle vertueux.

Dans notre prise en main de mars, importer 1775 éléments avait pris quinze minutes. Vous avez retravaillé l'import en avril. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour quelqu'un qui veut quitter un autre gestionnaire ?

L.G : En mars, quand vous avez importé ces 1775 éléments, le temps requis était bien trop long. Nous avons repris le moteur d'import, qui traite désormais les éléments par paquets de 100 au lieu de le faire de manière séquentielle et unitaire. Aujourd'hui, vos 1775 éléments prennent environ 17 secondes (selon la rapidité de votre machine car tout est calculé dessus avant de nous être envoyé pour stockage : toujours le principe de zéro-connaissance).

Dans notre article de juillet, vous décriviez déjà FIDO2, le TOTP intégré et l'accès d'urgence comme déployés. Aujourd'hui, combien de vos clients pros utilisent vraiment une clé physique ? C'est adopté ou ça reste anecdotique ?

L.G : L'un de nos engagements est de ne pas exploiter les données de nos clients, télémétrie comprise. Nous ne produisons donc aucune statistique d'usage sur le type de second facteur utilisé. Nous ne construisons pas d'outillage pour observer nos utilisateurs et on le dit clairement dans nos conditions d'utilisation.

Ce que je peux vous dire, c'est que le support des clés physiques est de plus en plus demandé par les clients professionnels. Pour nos partenaires, c’est aussi un levier commercial : ils vendent souvent la clé physique en même temps que l’abonnement. Nous ne fournissons pas ces clés nous-mêmes, le client comme le partenaire restent libres de choisir leur fournisseur. C’est aussi cela l’indépendance.