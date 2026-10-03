C’est l’argument des modèles dits « non censurés », des IA qu’on fait tourner chez soi, présentées comme modifiées pour refuser moins souvent. Plus de « désolé, je ne peux pas vous aider » : l’assistant s’exécute vraiment. Pour voir ce que cette promesse donnait dans une vraie conversation, j’ai volontairement posé des questions horribles, puis repris les mêmes demandes dans ChatGPT pour comparer.

Parce que soyons honnêtes un moment, tester un assistant uniquement sur des demandes raisonnables laisse une partie du sujet de côté. Les usages malveillants font aussi partie de ce qu’il faut examiner pour comprendre ces outils. J’ai choisi de les aborder directement, en racontant mon horrible expérience.