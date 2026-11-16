Les États européens veulent réduire le plus possible leur dépendance aux États-Unis. Et notamment à Palantir, dont les alternatives commencent à fleurir chez nous.
On ne se sent aujourd'hui plus très sûr en Europe, quand on dépend de solutions américaines, que ce soit dans le civil ou bien dans le militaire - car cette dépendance peut coûter cher, comme on le voit avec les atermoiements de Starshield en Ukraine. Résultat, sur le Vieux Continent, on cherche de plus en plus l'autonomie, que ce soit pour des solutions du quotidien, à l'image du CNRS qui abandonne Microsoft, ou pour des outils aussi importants que Palantir.
Des pays comme la France ou l'Allemagne planchent sur des alternatives à Palantir
Pendant des années, les entreprises privées et les États d'Europe ont fait un usage massif de Palantir, le géant américain de l'IA et de l'analyse de données. Mais avec la situation actuelle, il semble aujourd'hui peu prudent de maintenir ce lien de dépendance, et sur le Vieux Continent, on s'active pour mettre en place des alternatives locales.
C'est le cas notamment du côté des deux plus grands pays de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Chez nous, les services de renseignements sont ainsi déjà passés à l'alternative française ChapVision, alors que le renseignement intérieur allemand a aussi retenu cette solution, et que l'armée allemande est en train de l'évaluer. Mais ça n'est qu'une première étape pour nos voisins, puisque la semaine dernière, la société allemande Helsing a aussi présenté son nouveau logiciel de renseignement militaire, Clarity.
Palantir essaye de faire passer le message qu'il n'y a pas de « kill switch »
En France, le pays où l'on a toujours des idées, c'est la plateforme Arcadia, destinée à fusionner en masse les données des armées françaises, qui est une des réponses à Palantir. D'autres pays comme les Pays-Bas, un gros utilisateur de Palantir, souhaitent voir arriver le plus vite possible une alternative européenne à Palantir.
Mais si les projets sont là, il ne faudra pas attendre une performance au niveau de ce que fait la société américaine. À l'heure actuelle, l'Europe doit sacrifier une partie de la qualité pour l'indépendance. Sentant la menace monter, du côté de Palantir, on cherche à rassurer le plus possible les partenaires européens – ces derniers représentant un gros marché. Encore en octobre dernier, le vice-président exécutif de Palantir pour le Royaume-Uni et l'Europe, Louis Mosley, assurait ainsi qu'il n'y avait pas de « kill switch » chez eux. Sera-ce suffisant ?