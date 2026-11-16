Pendant des années, les entreprises privées et les États d'Europe ont fait un usage massif de Palantir, le géant américain de l'IA et de l'analyse de données. Mais avec la situation actuelle, il semble aujourd'hui peu prudent de maintenir ce lien de dépendance, et sur le Vieux Continent, on s'active pour mettre en place des alternatives locales.

C'est le cas notamment du côté des deux plus grands pays de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Chez nous, les services de renseignements sont ainsi déjà passés à l'alternative française ChapVision, alors que le renseignement intérieur allemand a aussi retenu cette solution, et que l'armée allemande est en train de l'évaluer. Mais ça n'est qu'une première étape pour nos voisins, puisque la semaine dernière, la société allemande Helsing a aussi présenté son nouveau logiciel de renseignement militaire, Clarity.