Deux chercheurs de l’Académie des sciences militaires, à Pékin, ont en effet cherché à estimer l’effet de l’IA sur la prise de décision nucléaire aux États-Unis. Dans leur scénario, le délai pourrait tomber à 90 secondes, voire moins, contre les 15 à 30 minutes qu’ils prennent pour référence.

Le changement interviendrait en amont de l’ordre de tir. Philip Reiner, de l’Institute for Security and Technology, explique au quotidien que l’IA pourrait modifier les informations sur lesquelles s’appuient les décideurs alors que la décision elle-même reste humaine. Selon ces chercheurs, l’IA pourrait aider les États-Unis à mieux localiser les missiles nucléaires chinois. Pékin redoute ainsi une première frappe américaine qui détruirait une partie de ces armes avant leur utilisation et réduirait ses moyens de riposte.