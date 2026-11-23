Des chercheurs militaires chinois estiment que l’IA pourrait aider les États-Unis à repérer les missiles dont dépend la riposte de Pékin. Dans l’un de leurs scénarios, le délai de décision américain tomberait à 90 secondes à peine.
Pour dissuader un adversaire de frapper, Pékin doit le convaincre que la Chine gardera de quoi riposter même après avoir été attaquée. Les progrès américains en intelligence artificielle pourraient fragiliser cette capacité dite de seconde frappe, selon plusieurs travaux recensés par Chris Buckley, correspondant du New York Times. Pour son enquête, le journaliste a passé en revue plus d’une centaine d’études chinoises et interrogé des experts et d’anciens responsables américains.
Ce que recouvrent les 90 secondes
Deux chercheurs de l’Académie des sciences militaires, à Pékin, ont en effet cherché à estimer l’effet de l’IA sur la prise de décision nucléaire aux États-Unis. Dans leur scénario, le délai pourrait tomber à 90 secondes, voire moins, contre les 15 à 30 minutes qu’ils prennent pour référence.
Le changement interviendrait en amont de l’ordre de tir. Philip Reiner, de l’Institute for Security and Technology, explique au quotidien que l’IA pourrait modifier les informations sur lesquelles s’appuient les décideurs alors que la décision elle-même reste humaine. Selon ces chercheurs, l’IA pourrait aider les États-Unis à mieux localiser les missiles nucléaires chinois. Pékin redoute ainsi une première frappe américaine qui détruirait une partie de ces armes avant leur utilisation et réduirait ses moyens de riposte.
La Federation of American Scientists estime le stock militaire chinois à quelque 620 ogives. Les États-Unis et la Russie en déploient chacun près de 1 800 sur des stocks militaires respectifs de 3 700 et 4 400 ogives. Le Pentagone estime que la Chine devrait atteindre environ 1 000 ogives d’ici à 2030.
La Chine étoffe et disperse son arsenal
Pékin cherche aussi à mieux répartir ses forces. La Chine a construit quelque 320 nouveaux silos dans ses déserts du nord et a procédé en juillet à un essai de missile de longue portée tiré depuis un sous-marin.
En juillet, Xi Jinping a réuni de hauts responsables pour discuter des applications militaires de l’IA. La Force des fusées, qui contrôle l’essentiel des missiles nucléaires chinois, étudie comment cette technologie pourrait aider ses missiles balistiques et ses armes hypersoniques à franchir des défenses. Pour Jacob Stokes, du Center for a New American Security, l’avance américaine dans les puces de pointe nourrit l’inquiétude de Pékin. Un rapport au Congrès américain publié le 18 novembre indique d'ailleurs que l’armée chinoise chercherait à se procurer des puces avancées de NVIDIA.
Au sein même de l’Armée populaire de libération, deux instituts militaires ont alerté cette année sur la fiabilité des données. D’après leur étude, l’IA pourrait amplifier de fausses informations et perturber les décisions tout au long de la chaîne de commandement.
De Lima à Shenzhen, la question du contrôle humain
À Lima, en 2024, Xi Jinping et Joe Biden avaient convenu que la décision d’employer l’arme nucléaire devait rester humaine. D’après le New York Times, cet engagement n’a pas été suivi de discussions officielles consacrées au rôle de l’IA dans la décision d’employer l’arme nucléaire.
À Shenzhen, le 19 novembre, Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont annoncé un dialogue sur la réduction des risques nucléaires. Le lendemain, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a affirmé que Trump et Xi s’étaient aussi entendus pour maintenir une intervention humaine dans les décisions militaires majeures faisant appel à l’IA. En cas d’alerte nucléaire, garder la main suppose aussi d’avoir le temps de vérifier ce que signale l’IA.