En début de mois, des utilisateurs de cartes graphiques AMD, puis NVIDIA, ont mis en avant un problème pour le moins surprenant : les pilotes graphiques des deux entreprises semblaient écrire abusivement sur le SSD système.

Rapidement, il a été démontré que – pour une raison encore non dévoilée – ces pilotes graphiques provoquaient effectivement de longues phases d'écriture sans aucune sollicitation de Windows. Du côté d'AMD, le problème a vite été reconnu et un correctif a été publié. Chez NVIDIA, c'est plus compliqué car le premier correctif déployé par la marque n'a pas changé grand-chose.

Un nouveau pilote graphique a ensuite été proposé au téléchargement et nous attendons encore de savoir s'il résout le problème. N'ayant pas été affectés sur nos machines à Clubic, nous ne pouvons vérifier la chose. Mais, comme pour nous faire patienter, un nouvel acteur – peut-être encore plus étonnant – est à son tour touché par ces soucis d'écritures abusives.

Il s'agit de Razer, spécialiste des périphériques gaming, notamment reconnu pour la qualité de ses claviers et de ses souris. Ici, le problème serait toutefois plutôt lié aux accessoires audio du groupe.