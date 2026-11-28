Jusqu'à 3,2 Go d'écritures abusives par heure ont été relevées sur le SSD système d'un utilisateur du Razer Audio Utility et cela ne date pas d'hier.
Après AMD et NVIDIA, c'est donc au tour de Razer de faire tourner de manière excessive les SSD de ses clients. Un problème à prendre au sérieux qui semble remonter à de nombreux mois, mais serait lié à un logiciel en particulier.
AMD, NVIDIA, Razer : qui sera le prochain ?
En début de mois, des utilisateurs de cartes graphiques AMD, puis NVIDIA, ont mis en avant un problème pour le moins surprenant : les pilotes graphiques des deux entreprises semblaient écrire abusivement sur le SSD système.
Rapidement, il a été démontré que – pour une raison encore non dévoilée – ces pilotes graphiques provoquaient effectivement de longues phases d'écriture sans aucune sollicitation de Windows. Du côté d'AMD, le problème a vite été reconnu et un correctif a été publié. Chez NVIDIA, c'est plus compliqué car le premier correctif déployé par la marque n'a pas changé grand-chose.
Un nouveau pilote graphique a ensuite été proposé au téléchargement et nous attendons encore de savoir s'il résout le problème. N'ayant pas été affectés sur nos machines à Clubic, nous ne pouvons vérifier la chose. Mais, comme pour nous faire patienter, un nouvel acteur – peut-être encore plus étonnant – est à son tour touché par ces soucis d'écritures abusives.
Il s'agit de Razer, spécialiste des périphériques gaming, notamment reconnu pour la qualité de ses claviers et de ses souris. Ici, le problème serait toutefois plutôt lié aux accessoires audio du groupe.
Un problème de longue date chez Razer
Relayée par nos confrères de Wccftech, l'histoire prend sa source sur Reddit où un usager a rapporté un problème d'écritures abusives de la part du logiciel 7.1 Surround Utility proposé par Razer.
Un logiciel qui s'appuie sur le fichier « rzappengine.exe » pour fonctionner, et c'est ce fichier qui fait travailler inutilement les SSD. Le 7.1 Surround Utility est, comme son nom l'indique, un soft déployé pour gérer la spatialisation 7.1 du son sur, notamment, le casque BlackShark V3 X Hyperspeed. Il ne nécessite pas l'emploi du logiciel compagnon classique de Razer, Synapse 4.
En revanche, après avoir inspecté son PC avec Sysinternals Process Explorer et le Gestionnaire des tâches de Windows, un membre de la communauté Reddit a remarqué l'accumulation de gigaoctets de données en écriture sans raison apparente. Peu importe que l'application soit ou non sollicitée par le PC, « rzappengine.exe » écrivait entre 0,6 Mo/s et 1 Mo/s.
« Dès son lancement, le programme écrit en continu à environ 640 Ko/s. Si je lance la lecture audio, le débit passe à 1 Mo/s et ne diminue plus tant que je n'ai pas redémarré l'application. En quelques minutes seulement, le volume total d'écritures E/S atteint un gigaoctet. »
La capture d'écran ci-dessus illustre bien la situation avec l'accumulation de 3,2 Go/s d'écriture en simplement quelques heures d'utilisation du PC. En réponse à ce témoignage, un autre utilisateur Reddit a souligné qu'il a déjà remarqué un tel comportement sur l'environnement logiciel Razer depuis un bon moment. Il précise ne pas avoir trouvé d'autre solution que d'arrêter d'utiliser le logiciel incriminé. Notez que Synapse 4 ne serait pas en cause.