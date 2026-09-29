Deux modes sonores sont disponibles sur le casque. Sous le mode dit Classique, le son est assez puissant dans les basses, relativement équilibré dans les médiums, mais accidenté dans les aigus, avec un mélange de léger voile et de scintillance excessive. Certaines pistes laissent un souffle tant cette accentuation dans les très hautes fréquences (pas forcément visible à la mesure) est prononcée. Tout serait presque banal si la grande majorité des aigus était linéaire, mais cela n’est malheureusement pas le cas. Le son est très démonstratif, mais il lui manque clairement de la maîtrise.

En passant au mode Flat, réglé par les ingés son du Metropolis Studios, les choses sont un peu plus roses mais nous ne pouvons clairement pas parler d’équilibre. En effet, le début des aigus se creuse, ce qui accentue le léger voile et compresse un peu la scène sonore.