Dans notre cas, la transparence fonctionne très bien dans les lieux calmes, et la réduction de bruit active permet, à défaut de se couper totalement du monde, de s’en extraire assez pour rester concentré, de ne pas être dérangé par les passionnantes conversations autour de mesquineries de bureau de mes voisins travaillant leurs biceps. Même constat pour la qualité sonore, qui n’est pas Hifi mais qui ne laisse jamais une impression de manque. Le fait pour ce casque de ne pas avoir de défauts rédhibitoires n’a l’air de rien, mais change tout en pratique. Je n’ai pas eu peur, en le portant, de manquer trop rapidement de batterie, d’être dérangé par le bruit, gêné par une signature exubérante, de ne pas pouvoir passer d’appel en pleine rue, ou qu’il tombe pendant une séance de sport. En somme, si le Beats 360 est à des années lumières du casque parfait, il est probablement l’un des plus polyvalents, l’un des plus rassurants.