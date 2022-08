80 heures d'autonomie grâce à l'énergie solaire ? C'est ce que promet ce nouveau casque Adidas

Concrètement, outre une recharge standard par le biais d'un câble USB-C, ce nouveau casque Adidas RPT-02-SOL est en mesure de transformer toute forme de lumière en source d’énergie. Celle-ci viendra alimenter la batterie pour une autonomie totale de 80 heures, selon Adidas, voire même « quasi illimitée lorsque le casque est exposé à la lumière ».

Ce casque est également Bluetooth, bien sûr, et dispose de transducteurs dynamiques de 45 mm, pour une réponse en fréquence de 20 Hz et 20 kHz. On y retrouve une petite molette de contrôle ainsi qu'un indicateur de luminosité pour positionner le casque à l'endroit optimal et lui offrir une recharge impeccable.