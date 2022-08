Urbanista lance des écouteurs qui ne manquent pas d'autonomie grâce à l'énergie solaire

Urbanista explique que ses écouteurs Phoenix disposent d'une autonomie de 8 heures. Cependant, avec l'étui de chargement, vous pouvez compter sur une autonomie totale d'environ 32 heures, qui devrait augmenter d'environ une heure pour chaque heure passée en plein soleil. Intéressant donc. Évidemment, outre l'énergie solaire, le boîtier de recharge peut être alimenté via une bonne vieille prise USB-C.

Côté audio, les écouteurs Phoenix disposent d'un système de suppression active du bruit, d'un mode de transparence pour entendre le monde qui vous entoure, et il est également possible de se connecter à deux appareils simultanément. Côté coloris, ils seront déclinés en rose et en noir.