Urbanista officialise son casque audio à recharge solaire à 199 euros

Ce panneau peut surtout exploiter toutes les formes de lumière, non pas seulement le soleil, et est bien moins sensible à la direction des rayons. Ainsi, son aspect courbé n'est pas un immense problème.

Il serait même possible, selon Urbanista, de recharger le casque en avion, avec les seules lumières de la cabine. L'autonomie augmenterait donc d'une heure en plus pour huit heures d'exposition, ce qui n'est déjà pas ridicule pour une telle configuration. En plein soleil, la recharge complète pourra logiquement être assez rapide.