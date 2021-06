Logitech ajoute un nouveau casque filaire à sa Color Collection avec le G335

Seul ajout au catalogue, le Logitech G335 est un casque qui se veut léger et minimaliste. S’il reprend le design du G733 Lightspeed, il diffère cependant par une conception encore plus légère qui tient sans doute en grande partie de l’absence d’un émetteur sans-fil, de la batterie, et de l’éclairage RGB que l’on trouvait sur la référence équipée de la technologie Lightspeed.



Le G335 n’affiche en effet que 240 grammes sur la balance, un véritable poids plume pour un casque gaming. Le port de ce casque en sera sans doute sensiblement meilleur, toutefois l’ergonomie que nous avions jugée un peu juste avec le G733 ne semble pas avoir bougé, tout comme les transducteurs qui sont vraisemblablement des PRO-G de 40 mm avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz.