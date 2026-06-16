Le Turtle Beach Stealth Pro II s'impose comme un modèle intéressant sur le segment très haut de gamme des casques gaming. Son design affirmé, ses matériaux de qualité et ses finitions soignées lui offrent tous les atouts pour se faire une place à un tel prix. En effet, à 350€, le tarif est élevé. Mais ses qualités sont nombreuses. Qualité audio Hi-Res certifiée, réduction active du bruit efficace, connectivité sans-fil avancée avec le CrossPlay 2.0… Turtle Beach a visiblement tout mis dans la balance pour justifier son positionnement tarifaire.

Le Turtle Beach Stealth Pro II a convaincu nos oreilles affûtées. Les transducteurs Eclipse de 60 mm délivrent un rendu riche, détaillé et équilibré, bien au-dessus de la moyenne des casques gaming. Que ce soit pour profiter d'une session de travail en musique, d'un film ou d'une partie de CS2, le rendu est immersif et précis. La compatibilité Dolby Atmos, l'égaliseur 10 bandes de Swarm II et la réduction de bruit active viennent compléter un package audio très complet, pensé aussi bien pour le joueur exigeant que pour le mélomane averti.

Quelques imperfections viennent toutefois tempérer l'enthousiasme. Le poids de 393 grammes se fait ressentir, la présence d'un port mini-USB en 2026 est difficilement excusable à ce prix. Enfin, l'argument "autonomie illimitée" relève davantage du marketing que d'une réelle innovation technique. Sans batterie tampon, chaque changement implique une interruption. Si tout cela ne remet pas en cause la qualité de l'appareil, le savoir évitera des déceptions.