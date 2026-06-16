Les casques gamers classiques sont déjà assez bons de manière générale, mais certains joueurs exigeants souhaitent plus, beaucoup plus. Alors, le Turtle Beach Stealth Pro II met le paquet sur les fonctionnalités, la qualité audio, mais aussi la qualité de fabrication.
- Qualité audio Hi-Res exceptionnelle
- Transducteurs Eclipse 60 mm riches
- Large connectivité
- Deux batteries avec dock de charge
- Design premium, finitions soignées
- Coussinets en tissu respirants à mémoire de forme
- Un port mini-USB en 2026
- Autonomie pas strictement "illimitée"
- Mousse intérieure grossière dans la pochette de transport
- Mises à jour hasardeuses et très longues
Trois ans après un premier Stealth Pro déjà très solide, Turtle Beach remet le couvert avec une version 2 entièrement repensée. Au programme de ce casque gamer, un design qui n'a plus rien à voir avec son prédécesseur, de nouveaux transducteurs de 60 mm, une connectivité sans-fil encore plus poussée et une autonomie qui frôle "l'infini". Vendu tout de même, autour de 350 €, il vient se frotter aux références du segment haut de gamme. Alors, vaut-il le coup ? Notre verdict après dix jours de test.
Design et conception : ça sent le haut de gamme
Avant de parler du casque, abordons la pochette de transport dans laquelle il arrive. Cet étui, rigide, qui semble de bonne facture, adopte toutefois de la mousse assez grossière à l'intérieur. Le contraste quand on ouvre cette pochette est assez frappant. Mais rien de dramatique ici, le principal est que le casque soit bien protégé.
Le Stealth Pro II ne joue pas dans la cour du passe-partout, c'est un casque bien plus affirmé. C'est un casque gaming qui s'assume, là où certains concurrents comme le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni, se montrent plus sages.
L'ensemble mélange plastique et métal. Là où il y a du plastique, la finition est douce au toucher, et les arceaux de maintien sont en aluminium anodisé, incurvés et recouverts d'un revêtement satiné. Le tout, avec quelques notes de tons couleur cuivre, discrètes toutefois. Le palmier, emblème de la marque, est gravé sur les plaques métalliques au niveau des oreillettes.
La coque de gauche est magnétique et se retire pour accéder à la batterie amovible. Les oreillettes pivotent à 90 degrés et s'ajustent indépendamment en hauteur le long des arceaux.
C'est un casque toutefois imposant. Pour loger des transducteurs de 60 mm, rien que ça, chaque oreillette est assez épaisse, environ 65 mm de profondeur, soit 15 mm de plus qu'un casque "classique". Malgré son design soigné, il a une silhouette volumineuse et massive.
Sur les écouteurs, on retrouve à gauche, deux molettes de réglage du volume (du chat et du micro), un bouton pour changer de mode (2,4 GHz / Bluetooth), un port USB-C, le bouton d'allumage et … un port mini-USB (oui oui, vraiment) pour brancher le micro amovible.
Sur la tranche droite, on retrouve le bouton pour activer le Bluetooth, un bouton pour switcher d'un appareil à un autre, ainsi que la molette permettant de régler le volume. On aurait apprécié une inscription "L" et "R" sur chacun des écouteurs en revanche.
Côté dock, ce dernier est assez mince, et simple de conception. Il est rétroéclairé à plusieurs endroits, et propose un bouton permettant d'éjecter la batterie facilement. On voit qu'on est sur du haut de gamme, même le dongle en USB-A est joli ! Enfin, le dock de charge sert aussi de transmetteur 2,4 GHz.
Un confort optimal
Le casque adopte sur sa partie supérieure un arceau maillé façon AirPods Max. Il épouse la forme du crâne et offre un côté respirant que les gamers intensifs apprécieront.
Côté coussinets, ils sont à mémoire de forme, recouverts de tissu, pour éviter la surchauffe les longues journées d'été. La forme globale du casque permet de bien se bloquer sur la tête pour ne quasiment pas bouger.
Malgré un confort très appréciable, le casque accuse tout de même 393 grammes sur la balance, rien que ça. Ce n'est pas un problème en soi, on le ressent assez peu sur la tête, mis à part un point. En effet, la bande maillée présente sur le dessus a tendance à un peu appuyer au bout d'une à deux heures. Il est possible de régler le casque pour qu'il soit moins serré, mais il perd un peu en stabilité.
Performances et qualité audio
Au niveau des performances audio, le Stealth Pro II est excellent. Avec ses transducteurs "Eclipse" à double pilote de 60 mm, il offre une qualité audio certifiée Hi-Res (24 bits / 96 kHz) et une compatibilité Dolby Atmos.
Le rendu est détaillé, riche, les performances sont nettement supérieures à la majorité des casques gamer que nous avons testés jusqu'à présent. Les basses sont puissantes, sans submerger la bande audio, les médiums sont agréables et les aigus, pas agressifs.
Les jeux offrent une bande audio vraiment agréable, au point d'entendre des détails que l'on n'entend pas toujours sur d'autres références. Les explosions ou les tirs dans CS2 ont de l'impact, et les bruits de pas restent faciles à localiser, un gros plus pour les amateurs de FPS.
Un égaliseur 10 bandes dans le logiciel Swarm II est disponible, permettant de personnaliser le son comme l'utilisateur le souhaite. Des préréglages sont disponibles, permettant de booster les basses, les voix, ou les basses et les aigus, notamment.
Ce n'est pas tout, car à un tel prix, ce Stealth Pro II propose également une réduction active du bruit. Le résultat est assez solide, les bruits constants comme la climatisation, la ventilation du PC ou les disques durs du NAS qui grattent sont effacés, au profit d'une concentration maximale sur le jeu. On note toutefois une efficacité plus limitée sur les voix.
Le casque gère le sans-fil 2,4 GHz et le Bluetooth 5.3 en simultané. Surtout, il est possible de le connecter à quatre transmetteurs 2,4 GHz différents au maximum, grâce au système CrossPlay 2.0. Basculer d'un PC à une console se fait en un appui.
Une autonomie vraiment "illimitée" ?
Le Turtle Beach Stealth Pro II est livré avec son dock et deux batteries amovibles. Chacune offre jusqu'à 40 heures d'autonomie, pour une autonomie de 80 heures. Pendant qu'une batterie est utilisée dans le casque, l'autre charge dans le dock. Ce qui revient à une autonomie "illimitée" selon le fabricant.
Nous avons mesuré un tout petit peu plus de 40 heures avec une seule batterie, ce qui correspond aux dires du constructeur. Ceci, avec la réduction du bruit activée. Mais alors, il offre une autonomie illimitée ou pas ? Dans les faits, c'est un peu plus du marketing qu'autre chose. En effet, le Turtle Beach Stealth Pro II ne dispose pas de batterie tampon, qui permettrait de ne pas éteindre le casque quand on effectue un changement rapide de batterie.
Le casque peut être également chargé en USB-C, mais c'est moins pratique que de charger les batteries directement via le dock.
Turtle Beach Stealth Pro II : l'avis de Clubic
Le Turtle Beach Stealth Pro II s'impose comme un modèle intéressant sur le segment très haut de gamme des casques gaming. Son design affirmé, ses matériaux de qualité et ses finitions soignées lui offrent tous les atouts pour se faire une place à un tel prix. En effet, à 350€, le tarif est élevé. Mais ses qualités sont nombreuses. Qualité audio Hi-Res certifiée, réduction active du bruit efficace, connectivité sans-fil avancée avec le CrossPlay 2.0… Turtle Beach a visiblement tout mis dans la balance pour justifier son positionnement tarifaire.
Le Turtle Beach Stealth Pro II a convaincu nos oreilles affûtées. Les transducteurs Eclipse de 60 mm délivrent un rendu riche, détaillé et équilibré, bien au-dessus de la moyenne des casques gaming. Que ce soit pour profiter d'une session de travail en musique, d'un film ou d'une partie de CS2, le rendu est immersif et précis. La compatibilité Dolby Atmos, l'égaliseur 10 bandes de Swarm II et la réduction de bruit active viennent compléter un package audio très complet, pensé aussi bien pour le joueur exigeant que pour le mélomane averti.
Quelques imperfections viennent toutefois tempérer l'enthousiasme. Le poids de 393 grammes se fait ressentir, la présence d'un port mini-USB en 2026 est difficilement excusable à ce prix. Enfin, l'argument "autonomie illimitée" relève davantage du marketing que d'une réelle innovation technique. Sans batterie tampon, chaque changement implique une interruption. Si tout cela ne remet pas en cause la qualité de l'appareil, le savoir évitera des déceptions.
- Qualité audio Hi-Res exceptionnelle
- Transducteurs Eclipse 60 mm riches
- Large connectivité
- Deux batteries avec dock de charge
- Design premium, finitions soignées
- Coussinets en tissu respirants à mémoire de forme
- Un port mini-USB en 2026
- Autonomie pas strictement "illimitée"
- Mousse intérieure grossière dans la pochette de transport
- Mises à jour hasardeuses et très longues
Fiche technique Turtle Beach Stealth Pro II
Résumé
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Type de micro
|Unidirectionnel
|Son surround virtuel
|Oui
|Compatibilité surround
|Dolby Atmos
Conception
|Type de casque
|Fermé
|Taille des transducteurs
|60mm
|Type de transducteur
|Transducteur dynamique
|Forme
|Circum-aural
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Type de micro
|Unidirectionnel
|Ergonomie du micro
|Amovible
|Poids
|393g
Connectivité
|Compatibilité
|PS5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series X, Xbox One, PS4
|Sans-Fil
|Bluetooth, RF 2,4 GHz
|Version bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Distance transmission
|10m
|Liaison filaire
|Jack 3.5mm
|Longueur du câble
|2m
Alimentation
|Autonomie
|40h
|Connectique de charge
|USB Type C
|Batterie amovible
|Oui
|Recharge via boîtier
|Oui
Spécifications audio
|Codecs Bluetooth
|LC3+, LDAC
|High-Res audio
|Oui
|Bande passante (Fréquence Mini)
|10 Hz
|Bande passante (Fréquence max)
|40 kHz
|Réduction de bruit active
|Oui
|Son surround virtuel
|Oui
|Compatibilité surround
|Dolby Atmos
|Logiciel compagnon
|Turtle Beach Swarm II