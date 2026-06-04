Exercice plus acrobatique pour un casque supra, le confort souffle le chaud et le froid. Marshall ne peut éviter deux défauts inhérents au format : la pression sur les oreilles, qui finit toujours par apparaitre, et la très difficile cohabitation avec les porteurs de lunettes. Malgré tout, les coussinets du Milton A.N.C sont relativement doux et bien rembourrés, et l’équilibrage limite assez bien ce phénomène de pression, tout en offrant une excellente stabilité du port. De plus, la légèreté du modèle (200 g) limite au maximum la sensation de pression sur le sommet du crâne Le Marshall Milton est loin de pouvoir rivaliser avec un casque Bose en matière de confort, mais il se comporte comme un très bon supra.