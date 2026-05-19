Le Sony WH-1000XM6 affiche un profil descendant, avec des basses mais surtout des bas-médiums en avant ? Il parvient à compenser en partie ce déséquilibre en conservant des aigus suffisamment équilibrés (d’une manière globale) et quelques pics de clarté, notamment dans les haut-médiums. Ici, Sony conserve ce caractère très descendant sans l’apaiser, mais atténue les quelques pointes des haut-médiums (ce qui en temps normal serait une bonne chose), et présente à présent des creux dans les très hautes fréquences. Le son, sans être fondamentalement différent de son aîné, est moins pertinent. Plus lourd, laissant une sensation de fin voile sur de nombreuses pistes, le casque sombre dans la facilité au détriment de l’équilibre.