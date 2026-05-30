Sennheiser n’est pas mort, bien au contraire. Préparant son émancipation de Sonova, le mythique constructeur allemand présente le Momentum 5 Wireless, son casque nomade le plus avancé. Un produit moderne, se concentrant particulièrement sur la dimension audio.
Le casque Bluetooth Sennheiser Momentum 5 Wireless se présente comme une version modernisée du Momentum 4 Wireless sorti il y a quatre ans, version qui fait également quelques emprunts au récent et très audiophile HDB 630. Réduction de bruit active, puce Bluetooth haut de gamme avec support de l’AptX Lossless, autonomie de compétition, et architecture acoustique portée par des transducteurs de qualité HiFi, il a tout pour lui (sur le papier).
Le Momentum 5 Wireless sortira le 30 juin 2026, au tarif de 399,90 euros. Les préventes seront ouvertes depuis le 23 juin.
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- Son riche, puissant, et détaillé
- Signature sonore équilibrée
- Connectivité avancée (Multipoint, AptX Lossless, USB-audio, jack)
- Autonomie impressionnante, batterie remplaçable
- Stable et confortable
- Mode Transparence naturel
- Quelques légers accidents dans les aigus
- Isolation phonique correcte, mais en-deçà des meilleurs
- Microphones décevants en milieu bruyant
- Commandes très sensibles et non personnalisables
- Pas (encore) LE Audio/Auracast
Ce que disent nos mesures : rien de ne lui manque, sauf un peu plus d'isolation
Nos attentes étaient évidemment élevées, le Momentum 5 Wireless impressionne sur de nombreux aspects, à commencer par le son.
Nos mesures illustrent assez bien notre ressenti : la création de Sennheiser est l’une des plus intelligemment réglées du marché. La marque refuse la surenchère façon Sony 1000X The Collexion, ou l’approche assez typée d’un Apple Airpods Max 2, et s’appuie de fait sur une signature extrêmement équilibrée et d’une linéarité quasi optimale. Léger boost dans les basses, médiums d’un équilibre royal, et aigus naturels malgré quelques légères résonances.
Les choses sont un peu plus mitigées en matière d’isolation phonique. Oui, le casque se classe dans les bons élèves. L’atténuation est cohérente, et Sennheiser a progressé sur les haut-médiums par rapport à la génération précédente. Mais le fait est que Sony, Bose, et évidemment Apple, dépassent tous Sennheiser d’une bonne longueur.
À l’écoute : équilibre et technicité, mais un léger manque
Faisant partie des rares constructeurs maitrisant à 100 % la fabrication de ses haut-parleurs, la marque a développé pour le Momentum 5 Wireless une nouvelle version de son transducteur de 42 mm avec membrane polymère. Celui-ci est intégralement fabriqué dans son usine irlandaise de Tullamore, il partage les mêmes lignes de production que le transducteur du récent HDB 630, mais également que les haut-parleurs équipant la prestigieuse gamme HD600.
Réponse en fréquence : nos mesures
D'une manière générale, le casque est très équilibré, loin des exagérations de certains concurrents. Reste que tout n'est pas encore parfait dans le haut du spectre, ce qui est par exemple illustré par ces deux creux soudains, malheureusement impossibles à corriger.
N’y allons pas par quatre chemins, le casque délivre exactement ce que nous nous attendons à retrouver sur un casque nomade premium. D’une part la dimension technique atteint un niveau d’excellence, rivalisant sur ce terrain avec un Apple Airpods Max 2 ou un Sony WH-1000XM6. D’autre part, cette dimension technique s’accompagne d’une signature plus naturelle que celle de ses deux concurrents. L'appareil n’est pas neutre à l’oreille, mais apaisé, ni fatigant, ni voilé, ni scintillant.
Les deux adversaires, par leur côté plus engageant et plus spectaculaire, plairont sans doute davantage à un bon pourcentage des utilisateurs. Le WH-1000X, par exemple, est à la fois plus chargé dans les basses et plus exubérant dans les aigus, maniant brillance et scintillance. Le son est plus fatigant, mais également un peu plus ample, du genre “ça passe ou ça casse”. Le Momentum fait tout simplement l’inverse. L’accentuation dans les basses est selon nous suffisante, mais Sennheiser a prévu un léger bass-boost (dans l’application) si nécessaire, boost qui est plutôt bien dosé. Parmi les adversaires premium, seul le Bose QC Ultra Heaphones (gen 2) adopte un profil à peu près similaire, notamment dans le haut du spectre.
Sans se caler à tout prix sur un réglage Harman ou Diffuse Field parfait, Sennheiser développe donc un son sans aucune outrance, sans manque criant, et sans oscillation marquée. Les basses sont boostées juste ce qu’il faut, apportant du corps et de l’énergie sans dénaturer le reste du spectre. Les médiums sont à la hauteur d’une création Apple par leur sens de l’équilibre, et les aigus, malgré quelques creux, sont là-encore portés par un naturel pas si habituel dans le genre nomade.
À l’écoute, le son du Momentum 5 Wireless est d’une polyvalence idéale, le casque étant à l’aise sur tous les styles, sans être terne ni agressif. Les basses sont amples mais très réactives, plus nuancées que sur l’ancien Momentum 4. Rien ne déborde, le son est dans la veine technique d’un Apple Airpods Max, qui reste plus démonstratif. Il manque toujours un brin d’ampleur et, nous l’avons dit plus haut, un brin de linéarité, pour être parfait.
Nos mesures s’effectuent avec une tête dédiée MiniDSP Ear Pro, modèle semi-pro proche du système GRAS 45C. Nous effectuons plusieurs mesures, avec plusieurs écartements de la tête, pour un résultat plus complet.
Le HDB 630 reste supérieur à ce titre (légèrement plus de richesse , et plus de linéarité dans les aigus), mais peu de créations sont comparables au Sennheiser. Nous ne parlons donc pas d’un 10/10, mais tous les fondamentaux sont là : excellent niveau de détails, très bonne séparation des instruments, spatialisation cohérente, équilibre général. Quel dommage de ne pas proposer un égaliseur paramétrique, outil qui aurait permis de passer un cap et corriger les quelques défauts dans le haut du spectre.
Nous laissons pour le moment en suspens le mode Dolby Atmos, autre nouveauté du casque, celui-ci n’étant pas complètement déployé (notamment le suivi des mouvements de tête) au moment de notre test.
Réduction de bruit, transparence, appel : il fallait bien quelques défauts
Dire que le casque coche toutes les cases serait un mensonge. Si la marque a certes progressé en matière d’isolation phonique par rapport à la génération 4, ce progrès n’est pas suffisant pour se confronter à l'élite. Les sons très ronronnants sont bien atténués (quoique pas éliminés), mais les voix passent encore à travers, en tous cas plus que chez les concurrents très haut de gamme.
De son côté, l’isolation passive n’est pas particulièrement impressionnante. Les coussinets sont un peu plus respirants que chez Sony, mais leur efficacité face aux aigus s’en ressent. Si vous n’utilisez pas le casque dans un environnement particulièrement bruyant, aucun souci. Pour les autres, cette isolation phonique bonne, sans plus, peut être limitante. Notons que la désactivation de l'isolation active/transparence est ici possible, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Au moins le mode Transparence est-il franchement réussi, car largement utilisable, récupérant très bien les aigus.
Réduction de bruit : nos mesures
Cohérente et plus efficace qu'auparavant, l'isolation est largement suffisante dans la plupart des situations, mais toujours un cran derrière ce que proposent les ténors. Le retour audio (transparence) est en revanche quasi-irréprochable.
Deuxième petite déception, le kit mains-libres. Très naturelle en milieu calme, la voix est largement altérée en environnement bruyant, bouchée et tassée, malgré les promesses de Sennheiser. Utilisable oui, mais dans une certaine mesure. Nous laissons toutefois le bénéfice du doute, le temps d’éventuelles mises à jour day one (ou proches), de tels phénomènes peuvent arriver sur les casques avant leur sortie officielle.
Construction et confort : sans artifice, sans soucis
Ayant abandonné le luxe avec sa génération 4, Sennheiser suit le même pragmatisme. Le Momentum 5 Wireless ne fait pas rêver, mais il ne trébuche jamais. Son design, reconnaissable sans être particulièrement artistique, n’a pour seul écueil que d’être non pliable. Un peu plus dense (environ 290 g) que les Bose et Sony et sans défaut d’assemblage (aucun craquement ni couinement), le casque affiche pour seul élément premium un bandeau recouvert de tissu.
En revanche, la marque tire son épingle du jeu avec la housse de transport. Rigide, particulièrement plate, celle-ci intègre même une encoche facilitant la prise en main.
Malgré le poids un peu plus élevé que chez la concurrence directe, le confort est tout simplement excellent. Un petit cran derrière Bose, qui reste le roi en la matière, le Momentum 5 Wireless se place à peu près à égalité avec un 1000X The Collexion. Le casque est suffisamment stable à l’usage, les coussinets sont amples et suffisamment profonds, et le nouveau repose-tête (légèrement redessiné) limite largement le phénomène de pression au sommet du crâne. Ce problème n’est pas annihilé, mais n’apparait pas avant quelques heures (votre serviteur étant pourtant sensible au phénomène).
Expérience utilisateur : modernité en version Lossless
Apple se moque du monde en matière de connectivité Bluetooth ? Sony se moque du monde avec l’USB audio ? Sennheiser met tout le monde d’accord. Le constructeur se repose en effet sur une très moderne puce Bluetooth 5.4 de Qualcomm, puce qui pourra passer au standard 6.0 via une mise à jour très prochaine.
En dehors de cette absence passagère, le Sennheiser Momentum 5 Wireless coche toutes les cases : Multipoint, Fast Pair, mais surtout prise en charge de toute la famille AptX, y compris l’AptX Lossless, seul codec (hors quelques techno exotiques) sans perte en 16 bits.
Cette connectivité avancée s’accompagne d’une prise en charge de l’USB Audio. Cette fonction est d’autant plus intéressante qu’elle ne coupe ici pas la connexion Bluetooth, il est donc facile de basculer d’un flux à l’autre, en rechargeant le casque au passage. Un modèle du genre.
Enfin, Sennheiser conserve une liaison analogique, via son port jack 2,5 mm semi-propriétaire (connectique assez rare). Ce port reste indispensable pour un raccordement sur sortie audio, bien qu’il ne fonctionne pas lorsque le casque est éteint.
Dans la droite lignée des Momentum 4 Wireless et HDB 630, les contrôles se reposent très majoritairement sur la large zone tactile placée sur la coque droite. Celle-ci rend l’expérience intuitive, puisque tout s’effectue via des gestes : avant/arrière pour la navigation ; haut/bas pour le volume ; pincements pour passer graduellement de l’ANC à la transparence ; appui simple pour la lecture/pause. Tout serait idyllique si nous pouvions légèrement personnaliser ces contrôles dans l’application, notamment leur sensibilité. Un peu trop élevée, celle-ci est la source de nombreux déclenchements intempestifs de la lecture/pause.
L’application Smart Control + est quant à elle un bon complément pour le casque. Sans être la plus riche de sa catégorie, elle réussit à regrouper les ajustements/réglages les plus demandés sans se perdre dans une arborescence complexe. Là encore Sennheiser a progressé depuis les anciennes générations, en intégrant par exemple un égaliseur graphique 8 bandes (au lieu de 3 bandes). Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes avec un égaliseur paramétrique, seul outil capable de corriger les petits défauts dans la signature audio.
Autonomie et usage au long cours
Casque très haut de gamme est rarement synonyme d’autonomie stratosphérique. L’Airpods Max 2 est médiocre sur ce plan, le 1000X The Collexion décevant, les WH-1000XM6 et B&W PX8 S2 bons sans être extraordinaires. Ainsi les 57 h avec ANC annoncées par Sennheiser sont-elles prometteuses.
Dans la pratique, nous avons tenu pas moins de 61 h dans ce mode, plaçant ce casque Bluetooth parmi les meilleurs.
C’est tout ? Non, puisque le Momentum 5 Wireless présente une batterie remplaçable. Ce remplacement n’est pas aussi simple que sur un Steelseries Arctis Nova Pro Omni ou un Fairphone Fairbuds XL puisque nécessite un démontage de la coque, mais le constructeur allemand va clairement dans le bon sens, en ouvrant la porte à la réparabilité.
À qui s’adressent vraiment le Sennheiser Momentum 5 Wireless
Sorte d'équilibre entre technologie et qualité audio, le Sennheiser s'adresse aux personnes suivantes
- Les amoureux de son puissant, mais technique et équilibré
- Ceux qui recherchent un produit particulièrement compact en voyage
- Un modèle complet en matière de connectique et de connectivité Bluetooth
En revanche, si la réduction de bruit est votre critère numéro 1, il vaut mieux se tourner vers d'autres solutions
Sennheiser Momentum 5 Wireless : l’avis de Clubic
Si le Sennheiser Momentum 5 Wireless disposait d’une isolation phonique à la hauteur des meilleurs, il règnerait sur l’univers du casque audio nomade. D’apparence simple, ce casque mise autant sur la connectivité que sur la qualité sonore, d’où une expérience audio nomade d’exception.
Confortable, endurant, bien conçu, intuitif, ce Momentum 5 Wireless est un casque Bluetooth hautement pragmatique, qui a pris en compte les attentes des utilisateurs.
Assez dispendieux, il se réserve avant tout aux amoureux de qualité sonore, fâchés par le virage spectaculaire et déséquilibré de nombreux concurrents. Un modèle imparfait, mais oh combien plus sympathique que les créations récentes des géants du secteur.
- Son riche, puissant, et détaillé
- Signature sonore équilibrée
- Connectivité avancée (Multipoint, AptX Lossless, USB-audio, jack)
- Autonomie impressionnante, batterie remplaçable
- Stable et confortable
- Mode Transparence naturel
- Quelques légers accidents dans les aigus
- Isolation phonique correcte, mais en-deçà des meilleurs
- Microphones décevants en milieu bruyant
- Commandes très sensibles et non personnalisables
- Pas (encore) LE Audio/Auracast
Les meilleures alternatives au Sennheiser Momentum 5 Wireless
Équivalent plus audiophile mais moins moderne du Momentum 5, ce casque est encore supérieur d'un point de vue sonore, et est livré avec l'émetteur BTD700.
Un peu mieux fini, encore plus confortable, et affichant une signature tonale relativement semblable dans les aigus, les Bose est certes moins complet et bien moins endurant que le Sennheiser, mais se place comme son meilleur adversaire
- Son puissant.
- Bon équilibre tonal
- Isolation active au sommet