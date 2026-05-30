Les deux adversaires, par leur côté plus engageant et plus spectaculaire, plairont sans doute davantage à un bon pourcentage des utilisateurs. Le WH-1000X, par exemple, est à la fois plus chargé dans les basses et plus exubérant dans les aigus, maniant brillance et scintillance. Le son est plus fatigant, mais également un peu plus ample, du genre “ça passe ou ça casse”. Le Momentum fait tout simplement l’inverse. L’accentuation dans les basses est selon nous suffisante, mais Sennheiser a prévu un léger bass-boost (dans l’application) si nécessaire, boost qui est plutôt bien dosé. Parmi les adversaires premium, seul le Bose QC Ultra Heaphones (gen 2) adopte un profil à peu près similaire, notamment dans le haut du spectre.