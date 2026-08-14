Le fait est que, plus que par tout autre aspect, c’est par sa gestion du bas du spectre que la barre de Samsung se démarque. Le désir de se passer de caisson de basses donne un produit avec une extension vraiment impressionnante dans les graves (atteignant même les 40 Hz), mais surtout un niveau très élevé, voire trop élevé. Par défaut, il est clairement nécessaire (sauf dans un très grand salon) de baisser les réglages du “caisson” de quelques crans, sous peine d’avoir du ronronnement et des vibrations dans la pièce. La QS90H n’a évidemment pas la tenue ni les nuances d’un bon caisson de basses, mais nous tenons là l’un des rares tout-en-un, avec l’Arc Ultra, capable de faire illusion. La Sonos délivre un son un peu plus propre dans ce registre, un peu plus maîtrisé, même si son extension n’est pas supérieure. Bien sûr, des créations très haut de gamme comme la Devialet Dione ou la Sennheiser Ambeo Soundbar Max, restent au-dessus.