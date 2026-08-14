Presque atypique dans l'univers audio de Samsung, la barre de son HW-QS90H est une création de milieu de gamme fort attrayante, puisque celle-ci est un ensemble 7.1.2 autonome. Pas de caisson, pas de satellites arrière, l’appareil veut tout faire lui-même.
Moins haut de gamme que les séries HW-Q9xxx, dont l’actuelle HW-Q990H est le vaisseau amiral, la Samsung HW-QS90H une barre d’aspect épurée, fine mais très étendue (125 cm), qui regroupe des haut-parleurs frontaux, latéraux (surround) et verticaux (Atmos), mais surtout quatre woofers. Samsung promet un son aussi immersif que puissant. Le tout s’accompagne d’une polyvalence de placement, son orientation pouvant être verticale ou horizontale. Une véritable concurrente de la Sonos Arc Ultra en somme.
- Basses puissantes, excellente extension
- Médiums et aigus équilibrés
- Bonne immersion
- Dimension connectée
- Nombreux réglages sonores
- Un peu trop de basses, quelques débordements
- Précision très moyenne de la voie centrale
- Interface trop épurée, aide vocale mal calibrée
- Connectique un peu chiche, HDMI limité à 4K/60 Hz
Presque discrète, un peu trop simple
Pas là pour être admirée, la Samsung HW-QS90H est une barre de son que nous pourrions décrire comme ni disgracieuse ni élégante. Un produit à la robe noire très neutre, qui fait l’économie de tissu pour uniquement s’appuyer sur des grilles. Le concept d’élan stylistique n’est toutefois pas réduit à néant, puisque le constructeur intègre des sillons sur la face supérieure, élément caractéristique de ses modèles récents. De même, la base est légèrement plus fine, d’où cette sensation d’infime surélévation.
Cette absence de réel parti-pris dans le design reflète l’une des caractéristiques de la barre : sa polyvalence. La Samsung HW-QS90H est en effet pensée pour être placée de façon classique, à plat, mais elle peut également s’accrocher au mur (système d’accroche livré), à la verticale. Dans ce second cas de figure, le gyroscope interne détecte l’orientation, et intervertit le fonctionnement des haut-parleurs frontaux et latéraux.
Côté fabrication, rien à dire. La barre de son est bien assemblée bien que sans matériaux haut de gamme, la densité (poids de 6,7 kg) est rassurante.
En revanche, sans doute par manque de place, la Samsung est relativement spartiate. La connectique se limite à une interface HDMI eArc, une entrée optique, et surtout une unique entrée HDMI, malheureusement limitée à un flux 4K/60Hz. A cela s’ajoute tout de même une puce Wi-Fi, et une puce Bluetooth. Ainsi pas d’entrée Ethernet, RCA/jack, et surtout de sortie pour caisson de basses.
Connectée et assez riche
La HW-QS90H aurait pu rester une barre de son très simpliste, Samsung lui offre fort heureusement une compatibilité réseau, ainsi qu’une prise en charge par l’application SmartThings.
Grâce à sa puce Wi-Fi, elle prend en charge les protocoles AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, et Tidal Connect. Un gros plus, quand bien même la HW-QS90H ne représente pas un sommet de musicalité. Concernant les autres petits plus, nous avons droit, grâce à la présence de microphones, à une prise en charge de l’assistant Alexa.
Même en l’absence de caisson et d’enceintes arrière, nous ne pouvons que saluer le nombre de réglages sonores proposés, si bien que l’utilisateur novice pourra se sentir un peu dépassé : effets verticaux, frontaux, latéraux, égalisation, niveau du “caisson de basses”, modes sonores, etc…
Singeant en partie ce qui existe sur ses téléviseurs, la télécommande de la HW-QS90H est des plus complètes, car elle ne se limite pas aux fonctions élémentaires. Les modes sonores, réglages, et la navigation, tous ces points ne sont pas oubliés.
La mode est aux interfaces intégrées dépouillées voire inexistantes, Samsung fait partie de ce mouvement, sa HW-QS90H étant très pauvre, s’appuyant sur le strict minimum en termes de boutons, et sur un simple jeu de 3 leds en façade. Ce dernier se révèle sans âme tout en étant peu clair. La marque pallie ce défaut par des invites vocales, mais cette aide est relativement mal calibrée, tantôt trop forte, tantôt noyée dans les autres sons.
L’atout puissance, et immersion très correcte
Un peu moins complexe que celle de la HW-Q990H, l’architecture audio de la Samsung HW-QS90H repose néanmoins sur un impressionnant ensemble de 13 haut-parleurs, répartis en 4 boomers (2 paires en position push-pull), et 9 haut-parleurs large-bande. Ces haut-parleurs large-bande sont placés de telle manière que la configuration verticale est la même que la configuration verticale : 2 haut-parleurs frontaux ; 2 haut-parleurs verticaux (qui s’intervertissent avec les frontaux) ; 1 transducteur frontal (au milieu) orienté à 45° afin de servir de voie centrale surélevée ; 2 haut-parleurs latéraux (angle à 45° vers le haut) ; 2 haut-parleurs orientés à 45° (sur les deux axes). Ces drivers orientés à 45°, assez atypiques, permettent de simplifier le basculement entre les deux orientations, mais troublent également la frontière entre transducteurs horizontaux et verticaux, tout étant alors une question d’algorithme.
Le tout est associé à divers traitements, comme le SpaceFit Sound Pro (sorte de calibration de pièce) et l’AI Adaptive Sound (mode qui s’adapte en fonction du contenu). Samsung oblige, la technologie propriétaire Q-Symphony, qui crée une synergie avec les TV de la marque, est évidemment intégrée.
Le fait est que, plus que par tout autre aspect, c’est par sa gestion du bas du spectre que la barre de Samsung se démarque. Le désir de se passer de caisson de basses donne un produit avec une extension vraiment impressionnante dans les graves (atteignant même les 40 Hz), mais surtout un niveau très élevé, voire trop élevé. Par défaut, il est clairement nécessaire (sauf dans un très grand salon) de baisser les réglages du “caisson” de quelques crans, sous peine d’avoir du ronronnement et des vibrations dans la pièce. La QS90H n’a évidemment pas la tenue ni les nuances d’un bon caisson de basses, mais nous tenons là l’un des rares tout-en-un, avec l’Arc Ultra, capable de faire illusion. La Sonos délivre un son un peu plus propre dans ce registre, un peu plus maîtrisé, même si son extension n’est pas supérieure. Bien sûr, des créations très haut de gamme comme la Devialet Dione ou la Sennheiser Ambeo Soundbar Max, restent au-dessus.
Pour le reste, Samsung opte pour une signature efficace, relativement équilibrée tout en étant assez technique. Il n’y a pas d’agressivité dans les aigus ni de débordements dans les voix, la barre n’a rien de trop démonstratif, les haut-parleurs large-bande utilisés sont de bonne facture. Assez pour une bonne écoute musicale ? Pas complètement. Le rendu est agréable, mais la Samsung HW-QS90H est plus douée dans le sensationnisme que dans la nuance. Le côté rond et puissant, percutant mais pas fatigant, fait mouche sur les films spectaculaires.
En matière d’immersion, les choses sont là aussi plutôt convaincantes, bien que de petits bémols demeurent. Compatible Atmos, DTS :X, et même Eclipsa (technologie développée par Samsung et Google), la HW-QS90H distille une scène ample et précise sur les côtés, avec des effets Surround globalement bien marqués, même si inexistants à l’arrière (faute de satellite).
La dimension Atmos est quant à elle bien présente, parvenant à reproduire avec une certaine efficacité les sons d’ambiance, voire les déplacements. Sans surprise, les modèles avec satellites de la firme coréenne proposent mieux voire bien mieux, mais ce tout-en-un dépasse légèrement la Sonos Arc Ultra sur cet exercice. Le véritable talon d’Achille de la HW-QS90H est indubitablement sa gestion de la voix. L’utilisation d’un haut-parleur incliné entrave la précision de ce canal, qui se perd assez facilement dans le mixage.
À qui s’adresse vraiment la Samsung HW-QS90H ?
De par son caractère tout-en-un mais sans immense faute, la HW-QS90H s’adressent :
- À tous les réfractaires aux systèmes modulaires (caisson et satellites)
- Aux amateurs de basses très puissantes
- Les utilisateurs de TV récentes Samsung, avec Q-Symphony
Samsung HW-QS90H : l’avis de Clubic
Large mais paradoxalement discrète (plate, sobre, et facile à accrocher), la Samsung HW-Q990H est une barre de son idéale pour ceux qui n’ont pas envie de s’encombrer d’un caisson et de modules supplémentaires.
Portée par une connectique simple mais suffisante pour la plupart des usages, une ergonomie perfectible mais assez complète, et surtout par un son surprenant de puissance et assez immersif, elle ne trébuche que sur quelques aspects. Avec une spatialisation un peu plus prononcée, et davantage de finesse dans la gestion des graves, elle frôlerait la perfection.
- Basses puissantes, excellente extension
- Médiums et aigus équilibrés
- Bonne immersion
- Dimension connectée
- Nombreux réglages sonores
- Un peu trop de basses, quelques débordements
- Précision très moyenne de la voie centrale
- Interface trop épurée, aide vocale mal calibrée
- Connectique un peu chiche, HDMI limité à 4K/60 Hz
Les meilleures alternatives à la Samsung HW-QS90H
Un autre modèle long mais discret, tout-en-un. La Sonos est un peu plus convaincante en matière de basses, et a pour grande force de s’inscrire dans l’écosystème multiroom de la marque. La Samsung est en revanche plus abordable, et un peu plus efficace sur les effets verticaux.
Plus compacte et plus luxueuse, la barre de Sennheiser est en théorie plus simple, puisque livrée sans haut-parleurs verticaux. Ce modèle est certes un peu moins bon sur ce point, ainsi que sur l’extension dans les basses mais se rattrape par une plus grande qualité technique, notamment pour une écoute musicale.
- Excellente immersion (pour son format)
- Qualité sonore
- Application complète
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.