CES 2019 - Sennheiser sort Ambeo et veut en faire la meilleure barre de son au monde

La meilleure barre de son au monde ?

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

Durant le CES 2019, le spécialiste audio Sennheiser a annoncé sa nouvelle, une barre de son "" d'après le constructeur, avec une finition laquée en aluminium brossé, et qui proposera une immersion audio de type 5.1.4.La nouvelle barre de son Ambeo Soundbar est dotée d', dont 6 woofers de 4" à longue course pour des graves profonds, 5 tweeters à dôme en alliage de 1" et 2 haut-parleurs de 3,5" orientés vers le haut pour un son Dolby Atmos immersif. On y retrouve aussi la dernière technologie de virtualisation sonore développée en partenariat avec Fraunhofer. De cette manière, la barre de son promet une sensation d'immersion grâce à sonPas de panique côté configuration puisqu'une fonction deadapte précisément le son à la pièce et à la position que l'utilisateur occupe.Côté formats audio, la barre de son Ambeo Soundbar est compatible avec les indispensables. De son côté, la technologierecrée la stéréo et les contenus 5.1 pour délivrer une expérience de son 3D.A noter que l'Ambeo Soundbar est compatible Google Chromecast, mais peut aussi être contrôlée via l'application Smart Control (sur Android et iOS) du constructeur. Elle dispose aussi d'un module Bluetooth et d'une connectique plutôt complète à savoir 1 x HDMI eARC, 3 x HDMI, 1 x Optical et 1 x AUX (RCA).La nouvelle barre de son Ambeo Soundbar signée Sennheiser sera commercialisée au mois de mai. Côté tarif, il faudra toutefois accepter de débourser la somme depour installer cette dernière dans son salon.