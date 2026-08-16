Pour le reste, les différences sont nettement plus subtiles. Les aigus restent très proches de ceux de la génération précédente. Ils privilégient toujours une restitution relativement douce, peu fatigante et rarement agressive. C’est une approche qui fonctionne bien sur de longues sessions d’écoute et qui pardonne volontiers les enregistrements un peu durs.



En contrepartie, les A5 ARC MKII n’offrent toujours pas la finesse ou l’aération que l’on peut retrouver sur des enceintes plus ambitieuses. Le tweeter fait correctement son travail, mais sans chercher à extraire le moindre détail de l’enregistrement. Même constat concernant la séparation des instruments. Sur des morceaux relativement simples, la restitution reste lisible et les différents plans se détachent correctement. Dès que l’arrangement se densifie en revanche, les limites apparaissent plus facilement. Les instruments commencent alors à se superposer davantage et la scène perd un peu de sa précision. La profondeur reste également assez limitée lorsque plusieurs couches sonores doivent cohabiter. C’était déjà le cas sur les premières A5 ARC et les MKII ne bouleversent pas vraiment les choses sur ce point.