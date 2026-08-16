Les VULKKANO A5 ARC MKII sont des enceintes actives de bibliothèque pensées pour multiplier les usages, du bureau au téléviseur en passant par une platine vinyle ou une source mobile. Cette seconde génération apporte plusieurs évolutions ciblées, avec notamment une nouvelle amplification, un DSP retravaillé, une entrée USB-C Audio et quelques ajustements de finition.
Les premières A5 ARC nous avaient déjà convaincus par leur polyvalence, leur équipement et leur rapport qualité-prix, malgré quelques limites bien identifiées à l’usage. Un léger souffle restait audible en champ proche, la tenue à fort volume pouvait être meilleure et l’absence d’une véritable entrée USB Audio paraissait difficile à justifier sur des enceintes aussi adaptées à un bureau.
Avec les A5 ARC MKII, VULKKANO ne change donc pas complètement de recette. Le constructeur semble plutôt avoir repris point par point plusieurs critiques adressées à la première génération pour proposer une version plus aboutie. Reste à voir si ces évolutions suffisent à faire une réelle différence à l’écoute et au quotidien.
- Rapport équipement/prix toujours aussi convaincant
- Bruit de fond nettement réduit
- Meilleure tenue à fort volume
- USB-C Audio enfin présent
- Grave mieux maîtrisé
- Connectique très complète
- Résolution encore limitée
- Séparation perfectible sur les morceaux complexes
- Aigus qui manquent toujours un peu de finesse
- Peu d’intérêt à remplacer les premières A5 ARC
Des évolutions bien ciblées
À première vue, difficile de parler de révolution. Les A5 ARC MKII restent très proches de leurs devancières dans leur philosophie comme dans leur format. Cela tombe plutôt bien : les premières A5 n’avaient pas vraiment besoin d’être repensées.
VULKKANO s’est surtout concentré sur les points qui méritaient d’évoluer. Les grilles sont désormais magnétiques, ce qui améliore légèrement la présentation et évite les fixations visibles de la génération précédente. Plus important, l'électronique interne évolue avec un nouvel étage d’amplification en classe D. La puissance annoncée reste de 100 W RMS, associée à un woofer de 5,25 pouces et à un tweeter à dôme en soie de 25 mm. Le DSP conserve plusieurs profils d’écoute, tandis que le Bluetooth passe en version 5.3, avec toujours une prise en charge limitée au codec SBC.
L’autre nouveauté importante concerne l’USB-C Audio. Sur les premières A5 ARC, le port USB ne permettait pas d’utiliser directement les enceintes comme périphérique audio depuis un ordinateur. C’était dommage au regard de leur format, particulièrement bien adapté à une installation de bureau.
Cette lacune est désormais corrigée. Reliées en USB-C à un ordinateur, les A5 ARC MKII sont reconnues directement comme périphérique audio, sans configuration particulière. L’intérêt est surtout pratique : un seul câble suffit pour transmettre le signal numérique jusqu’au DAC intégré aux enceintes, ce qui rend leur usage sur un bureau nettement plus naturel qu’avec la génération précédente.
Le HDMI ARC reste de son côté l’un des principaux arguments de la gamme. Reliées à un téléviseur, les enceintes peuvent être utilisées comme une alternative stéréo à une barre de son, avec contrôle du volume depuis la télécommande du téléviseur. Un usage simple, mais cohérent avec le positionnement très polyvalent des A5 ARC MKII.
Pris séparément, aucun de ces changements n’est vraiment spectaculaire. Mis bout à bout, ils rendent néanmoins les MKII plus cohérentes avec les usages auxquels elles se destinent.
À l’écoute, VULKKANO corrige plusieurs défauts
C’est surtout lorsque l’on commence à écouter les enceintes que les évolutions deviennent intéressantes. Le premier changement est immédiatement perceptible en utilisation de proximité : le bruit de fond a nettement diminué. C’était l’un des principaux reproches que nous formulions à l’encontre des premières A5 ARC, dont le léger souffle restait audible à courte distance lorsque la musique s’arrêtait.
Le nouveau module d’amplification améliore sensiblement les choses. Le silence n’est évidemment jamais absolu sur ce type d’enceinte active, mais le bruit résiduel devient beaucoup plus discret et se fait nettement moins remarquer lorsqu’elles sont installées sur un bureau.
La nouvelle amplification apporte également un peu plus de sérénité lorsque l’on pousse le volume. Les premières A5 avaient tendance à perdre de leur assurance à fort niveau, avec une restitution qui se tassait progressivement et une distorsion qui devenait plus facilement perceptible.
Les MKII encaissent mieux l’exercice. Elles ne deviennent pas pour autant des enceintes destinées à sonoriser de grandes pièces, mais elles conservent plus longtemps leur équilibre lorsque l’on monte le niveau. C’est une amélioration assez nette, qui participe à donner davantage de marge à l’ensemble.
Le grave profite lui aussi d’un travail perceptible. La première génération affichait une légère emphase dans cette zone du spectre, agréable à faible volume mais parfois un peu trop présente selon les morceaux. Les MKII semblent mieux contrôler cette énergie, sans pour autant chercher une restitution particulièrement sèche ou analytique.
Le résultat conserve donc ce qui faisait en partie le charme des A5 ARC : un grave généreux et suffisamment ample compte tenu du gabarit, mais avec un équilibre légèrement mieux tenu.
Une signature sonore qui reste familière
Pour le reste, les différences sont nettement plus subtiles. Les aigus restent très proches de ceux de la génération précédente. Ils privilégient toujours une restitution relativement douce, peu fatigante et rarement agressive. C’est une approche qui fonctionne bien sur de longues sessions d’écoute et qui pardonne volontiers les enregistrements un peu durs.
En contrepartie, les A5 ARC MKII n’offrent toujours pas la finesse ou l’aération que l’on peut retrouver sur des enceintes plus ambitieuses. Le tweeter fait correctement son travail, mais sans chercher à extraire le moindre détail de l’enregistrement. Même constat concernant la séparation des instruments. Sur des morceaux relativement simples, la restitution reste lisible et les différents plans se détachent correctement. Dès que l’arrangement se densifie en revanche, les limites apparaissent plus facilement. Les instruments commencent alors à se superposer davantage et la scène perd un peu de sa précision. La profondeur reste également assez limitée lorsque plusieurs couches sonores doivent cohabiter. C’était déjà le cas sur les premières A5 ARC et les MKII ne bouleversent pas vraiment les choses sur ce point.
Ce constat permet d’ailleurs de mieux situer ces enceintes. Malgré les progrès réalisés sur l’amplification et le traitement du signal, les A5 ARC MKII ne deviennent pas de petites enceintes audiophiles capables d’analyser un enregistrement dans ses moindres détails.
Leur plafond reste la résolution générale, le timing et surtout leur capacité à démêler les arrangements complexes. Les morceaux très chargés ou demandant une grande précision rythmique mettent assez rapidement en évidence ces limites.
Mais il faut également replacer ces critiques dans le contexte tarifaire. Les A5 ARC MKII évoluent dans une catégorie où la polyvalence, l’équipement et la facilité d’utilisation comptent probablement davantage que la recherche d’une restitution chirurgicale.
Les A5 ARC MKII sont lancées à 189,99 €, soit légèrement moins que les 199,99 € demandés à l’origine pour les premières A5 ARC. Ces dernières sont toutefois désormais proposées autour de 160 €, ce qui recrée un écart d’environ 30 € entre les deux générations.
Test VULKKANO A5 ARC MKII : l'avis de Clubic
VULKKANO fait évoluer ses A5 ARC là où cela comptait réellement. Le bruit de fond est mieux maîtrisé, la tenue à fort volume progresse et le grave gagne légèrement en contrôle. Surtout, l’USB-C Audio comble enfin un manque évident pour une utilisation sur PC, tandis que le HDMI ARC conserve tout son intérêt avec un téléviseur.
La restitution ne change toutefois pas radicalement de dimension. Les aigus restent assez sages et les morceaux complexes révèlent toujours des limites en matière de résolution, de séparation et de précision rythmique. Les MKII restent donc davantage des enceintes polyvalentes et bien équipées que des modèles capables d’aller chercher un haut niveau de finesse ou d’analyse.
Pour les possesseurs des premières A5 ARC, le passage à cette nouvelle génération ne nous semble pas indispensable. Pour un nouvel achat, en revanche, les MKII apparaissent comme le choix le plus logique : elles conservent les qualités du modèle original tout en corrigeant plusieurs de ses principaux défauts, sans faire exploser le tarif.
- Rapport équipement/prix toujours aussi convaincant
- Bruit de fond nettement réduit
- Meilleure tenue à fort volume
- USB-C Audio enfin présent
- Grave mieux maîtrisé
- Connectique très complète
- Résolution encore limitée
- Séparation perfectible sur les morceaux complexes
- Aigus qui manquent toujours un peu de finesse
- Peu d’intérêt à remplacer les premières A5 ARC
Fiche technique Vulkkano A5 MKII
Performances
|Puissance admissible
|100W
|Réponse en fréquence
|40 Hz - 20 kHz
|Impédance nominale
|Tweeter 6 Ω / Woofer 4 Ω
|Niveau de pression acoustique Max
|85dB
|Couverture angulaire
|90° - 120°
Caractéristiques techniques
|Format d'enceinte
|Bibliothèque
|Connectiques
|Auxiliaire Mini-jack 3,5 mm, Optique, HDMI ARC, USB‑C, Sortie Subwoofer
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Haut-parleur grave
|5.25 pouces
|Haut-parleur tweeter à dôme
|25mm
Connectivité
|Ethernet
|Non
|Wi-Fi
|Non
|Bluetooth
|Oui
|Codecs Bluetooth
|SBC
|Portée Bluetooth
|10m
|AirPlay
|Non
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|278mm
|Largeur
|168mm
|Profondeur
|240mm
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