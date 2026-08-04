Enceinte Bluetooth la plus simple et la plus abordable du catalogue JBL, la Go est un classique absolu pour les adeptes de pur nomadisme. Avec la nouvelle Go 5, la marque passe le cap symbolique du LE Audio. Pour le meilleur ?
Tenant dans la main, légère, la JBL Go 5 est loin du produit gadget. Waterproof, sans plastique réellement apparent, ce mini produit est une vitrine pour le constructeur, qui généralise enfin l’Auracast et l’interface audio via USB-C avec cette enceinte Bluetooth, sans délaisser sa patte sonore.
- Bon équilibre sonore
- Compacte et IP68
- Ergonomie complète, application bien pensée
- Modes stéréo et PartyTogether
- Déséquilibre à haut volume
- Peu de réserves dans les basses
- Autonomie très moyenne
- Auracast uniquement dédié à l'écosystème JBL
Sur la forme : un produit éprouvé mais pas premium
Bien sûr, la JBL Go 5 ne s’éparpille pas en luxe. Mais fort de son savoir-faire, la marque rend une copie plaisante. Ce petit parallélépipède 10.1 x 7.74 x 4.3 cm pour 230 g évite au maximum l’emploi de plastique dur. L’enceinte est principalement ceinturée d’un revêtement synthétique tissé agréable au toucher, et accueille des bords partiellement recouverts d’une zone amortissante en silicone, d’où des prétentions antichocs. Seule la connectique, symbolisée par le seul port USB-C, est placée sur un socle rigide (bien qu’assez doux au toucher). Quant au jeu de lumières, celui-ci se résume à deux bandes de leds RGB, programmables dans l’application.
Afin de ne pas perdre les anciens utilisateurs, la Go 5 reprend, à quelques détails près, les codes esthétiques de ses grandes sœurs Go 3 et Go 4. Cet héritage inclut la résistance avancée IP68 (poussières et immersions prolongées), le maximum de ce qui existe actuellement. Si nous devions trouver un bémol : le port USB-C n’est pas protégé par une trappe étanche.
Bien sûr, l’atout majeur de l’enceinte demeure sa compacité, puisqu’elle peut rentrer dans une grande poche sans trop de difficulté, et dans n’importe quel petit sac. La minuscule cordelette, pas aussi pratique que le mousqueton d’une JBL Clip, est quant à elle pensée pour s’attacher à d’autres éléments (type lanière, mousqueton, corde) ou faciliter la préhension.
Expérience utilisateur : limitée, mais moderne
Loin d’être un hub sonore, la JBL Go 5 va généralement au plus simple, mais bénéficie nettement de l’écosystème cohérent mis en place par la marque. Cet écosystème est ici symbolisé par l’application JBL Portable, très intuitive et ouverte à quelques réglages : égaliseur programmable 7 bandes, gestion des modes lumineux, et gestion des groupes.
C’est avec ce dernier mode que JBL prouve son avance sur la concurrence (quoique pas toute la concurrence), puisque Go 5 peut soit se lier à un second modèle identique pour un fonctionnement en stéréo, soit s’intégrer dans la fonction PartyTogether, qui intègre un nombre à peu près illimité d’enceintes JBL compatibles (de dernière génération donc). Ce principe de liaison multiple n’est pas nouveau, mais JBL délaisse, avec ses derniers produits, son système propriétaire pour l’Auracast… Mais lui aussi avec une dimension propriétaire.
Cette connectivité avancée va de pair avec une gestion du Bluetooth Classic (la branche non LE Audio) plus basique, puisque limitée aux codecs SBC/AAC. Au moins avons-nous le droit à du multipoint, et à l’appairage rapide (Google et Microsoft).
Concernant les commandes, rien de nouveau sous le soleil. La JBL Go 5 s’appuie sur une disposition qui a fait ses preuves. Sur la tranche supérieure, un trio de boutons en relief (dans le revêtement silicone) : volume - ; volume + ; bouton multifonction (lecture/pause/navigation). Sur la tranche gauche : on/off ; appairage Bluetooth ; et boutons Auracast. Ce dernier permet de déclencher ledit mode.
Très simple ? Pas complètement, du moins pas pour un néophyte. Le principe d’appairage stéréo, ainsi que l’Auracast, ont tendance à se chevaucher dans l’interface. Couper un mode pour en mettre un autre, ajouter une enceinte dans PartyTogether, et surtout arrêter la diffusion Auracast, sont des aspects pas complètement intuitifs.
Un son maîtrisé, sauf à fort volume
La recette JBL, sans être inaltérable, suit une logique parfaitement huilée, que ce soit pour des très petits produits ou des enceintes festives : pas d’excès, des bas médiums jusqu’aux aigus. Une approche que l’on qualifie informellement de signature Harman, puisque se retrouvant sur les produits Harman Kardon, et certains modèles Samsung (société mère d’Harman/JBL).
Ici, nous ne sommes pas perdus. La JBL Go 5, en dépit de son architecture minimaliste, composée d’un haut-parleur large-bande de 45 mm associé à un radiateur passif, affiche un niveau technique correct.
À volume modéré, l’appareil délivre un son équilibré, et réussit à distiller un minimum d’assise. Les basses ne sont pas anémiques, quoique plus percutantes que vraiment rondes. JBL a pour l’occasion légèrement boosté les bas-médiums afin de compenser les limites physiques du produit. En effet, la petite taille du transducteur et du radiateur associé, ainsi que l’amplification très mesurée (4,8 W RMS), ne permettent pas de tenir cette puissance dans le bas du spectre au-delà d’un certain seuil (au-dessus de 2/3 du volume). Au moins la JBL Go 5 parvient-t-elle à ne pas devenir agressive.
Techniquement parlant, rien de transcendant, mais nous pouvons là aussi relever un certain sérieux dans l’approche. Il y a des détails et une certaine sensation d’ouverture, malgré l’architecture mono et la dynamique moyenne. Au vu du format et du prix, la concurrence ne se bouscule pas. Oui il est possible de faire mieux, notamment dans les graves, mais en mettant quelques euros supplémentaires, et en passant à un format plus imposant.
Immersion stéréo et Bluetooth Auracast
Nous avons également pu tester la Go 5 en configuration stéréo (avec un deuxième modèle identique). Si nous parlons d’un fonctionnement qui ne concerne sans doute qu’une fraction des acheteurs, le gain est assez net sur la qualité d’écoute. Le principal avantage ne réside pas dans le niveau de basses, mais bien dans la spatialisation et la meilleure répartition des détails, chose assez logique pour un passage d’une simple enceinte mono à une répartition stéréo à deux enceintes.
Nous avons même pu essayer le mode Auracast, en ajoutant une JBL Xtreme 5 au duo : Xtreme 5 en position frontale, et les Go 5 en pseudo Surround arrière. Une manière de créer une bulle toujours plus immersive. Ce mode Auracast n’est toutefois pas irréprochable. Impossible de modifier individuellement le niveau sonore des enceintes et, surtout, d’utiliser ce mode Auracast en-dehors de l’écosystème JBL.
La fonction Diffusion Audio (Auracast réception/émission) de notre S25 Ultra ne reconnaît pas les enceintes (contrairement à d’autres produits), et l’application JBL ne permet pas d’ajouter d’enceintes d’autres marques en PartyTogether. La norme LE Audio, Auracast en tête, est encore loin des promesses d’universalité.
Autonomie : le minimum vital
Annoncée à 10 h (jusqu’à 10 h), l’endurance de la JBL Go 5 n’est évidemment pas immense. Oui, il est possible d’atteindre voire de dépasser les promesses, mais seulement à faible volume. En conditions plus classiques, il faut plutôt compter sur 5 – 6 h. Suffisant sans doute, mais tout de même faible.
À qui s’adresse vraiment la JBL Go 5 ?
Produit simple et ultracompact, la Go 5 est pensée pour les utilisateurs suivants :
- Amateurs de produits vraiment nomades
- Ceux qui désirent un son simple mais équilibré
- Les utilisateurs désirant une certaine évolutivité, l’achat d’un second modèle par exemple
JBL Go 5 : l’avis de Clubic
Enceinte Bluetooth sans grande surprise, la JBL Go 5 suit les traces de ses ainés, modernisant au minimum une formule bien rodée. Compacité, bonne construction, ergonomie parfaitement au point, mode audio USB-C. Tout est fait pour maximiser les performances sans entraver le nomadisme du produit.
Pour ne rien gâcher, la qualité audio est là. Équilibrée et suffisamment riche, bien qu’un peu timide dans les basses, la Go 5 suit la tradition Harman au maximum de ses capacités. Dommage de ne pas proposer une autonomie supérieure, et de rester, malgré la prise en charge de l’Auracast, sur une vision propriétaire de la norme LE Audio.
- Bon équilibre sonore
- Compacte et IP68
- Ergonomie complète, application bien pensée
- Modes stéréo et PartyTogether
- Déséquilibre à haut volume
- Peu de réserves dans les basses
- Autonomie très moyenne
- Auracast uniquement dédié à l'écosystème JBL
Les meilleures alternatives à la JBL Go 5
Certes la JBL Go 5 est très bien dans son genre, mais des alternatives existent
Pas aussi moderne que la Go 5, cette enceinte affiche un format davantage pensé pour les baroudeurs, et une qualité sonore assez proche. L’appareil, avec les années, a vu son prix descendre
Modèle un peu plus cher et plus imposant, la Go 3i est également plus puissante que la JBL, et bénéficie de deux avantages. Premièrement un petit écran indicatif, deuxièmement, une gestion ouverte de l’Auracast