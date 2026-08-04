Enceinte Bluetooth sans grande surprise, la JBL Go 5 suit les traces de ses ainés, modernisant au minimum une formule bien rodée. Compacité, bonne construction, ergonomie parfaitement au point, mode audio USB-C. Tout est fait pour maximiser les performances sans entraver le nomadisme du produit.

Pour ne rien gâcher, la qualité audio est là. Équilibrée et suffisamment riche, bien qu’un peu timide dans les basses, la Go 5 suit la tradition Harman au maximum de ses capacités. Dommage de ne pas proposer une autonomie supérieure, et de rester, malgré la prise en charge de l’Auracast, sur une vision propriétaire de la norme LE Audio.