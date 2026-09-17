Ce fut déjà le cas avec le Steam Controller premier du nom, Valve récidive : sa nouvelle manette est autrement plus novatrice que les dizaines de clones des pads PlayStation ou Xbox que nous croisons chaque année. Des innovations qui ont un coût, hélas, et c’est clairement le premier/principal reproche que l’on peut faire au Steam Controller cru 2026 : c’est une manette relativement onéreuse.

« Relativement », car Valve n’exagère cependant pas et nombre de manettes se négocient bien plus cher pour en offrir beaucoup moins. Au moins, on ne peut pas dire que Valve aura manqué d’ambition ici : contrôles classiques, boutons au dos, pads tactiles, gyroscope, puck de connexion… Les fonctionnalités sont vraiment très nombreuses, même si nous regrettons toujours l’absence de roue crantée comme sur l’Echo Controller d’Honeycomb. Le Steam Controller est également une manette à la conception bien plus réussie que celle de son prédécesseur et seules les plus petites mains pourraient y trouver à redire alors que le poids ne devrait pas être un problème pour grand monde.

Alors, Valve parvient-il a véritablement révolutionner le gamepad PC ? Eh bien, sur le principe et pourvu que vous soyez presque exclusivement un joueur Steam tenté par certains titres « souris », c’est oui. La manette est un peu chère, mais elle le rend au centuple. En revanche, l’absence de compatibilité X Input est un problème pour jouer sur d’autres plateformes. Ça et le fait que les pads ou le gyroscope ne trouveront peut-être pas leur public. En effet, pourquoi acheter plus cher une manette dotée de fonctionnalités dont vous n’avez que faire ou qui ne passe pas sur votre Xbox par exemple ? À Clubic, nous saluons l’effort, mais nous aurions aimé que le pad soit plus complet encore.